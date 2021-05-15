У Миколаєві жорстоко вбили відомого історика, дослідника Голокосту

У вбивстві Володимира Щукіна є кілька дивацтв. Він загинув за таких же обставин, як і його керівник дисертації три роки тому.
У центрі Миколаєва знайшли вбитим відомого історика-краєзнавця Володимира Щукіна, який займався створенням хроніки і аналізом трагічний подій Голокосту на Миколаєвщині.
Професора знайшов його сусід. Він побачив, що двері в квартиру відкриті, а на підлозі лежить тіло. Чоловік загинув від ножових поранень і пошкоджень голови, передає ТСН.
У поліції Миколаєвщини уточнили, що 14 травня близько 7:00 на номер 102 подзвонив житель будинку по проспекту Центральному і повідомив, що двері квартири його сусіда відкриті, а сам він лежить на підлозі.
"Експерт, оглянувши тіло 67-річного чоловіка, виявив тілесні ушкодження голови та ножові поранення. Оперативні співробітники вживають заходів для встановлення обставин смерті потерпілого та затримання причетних до злочину осіб", - йдеться в повідомленні.
Слідчі порушили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК Умисне вбивство.
Володимиру Щукіну було 67 років. Він працював викладачем істориком Миколаївської філії Одеської юридичної академії та вивчав злочини Голокосту на території Миколаївської області.
У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему "Становище єврейського населення Херсонської губернії в ХІХ — на початку ХХ століття". Автор понад 250 наукових, науково-методичних та науково-популярних публікацій.
читайте такожУ Харкові студент зарізав дівчину і викладача, з яким вона зраджувала йому - ЗМІДо слова, вбивство Щукіна сталося 14 травня - в День пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни. Поки що поліція це не коментує.
Крім того, обставини загибелі Щукіна схожі на вбивство іншого відомого миколаївського історика — Миколи Шитюка. Він був науковим керівником кандидатської дисертації Щукіна. У вересні 2018 року тому Шитюка знайшли з ножем у спині в орендованій квартирі.
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