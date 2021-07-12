На Житомирщині дитина отримала важке вогнепальне поранення: поліція підозрює військового

До поранення може бути причетний військовий / Fraza.ua

У Новоград-Волинському Житомирської області в понеділок, 12 липня, посеред дня важко поранили 9-річного хлопчика. Дитина отримала наскрізне вогнепальне поранення спини. Її госпіталізували до лікарні. Хлопчик в реанімації.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції по регіону, до інциденту причетний військовослужбовець.

Подія нібито сталася на березі місцевої річки. Однак вже правоохоронці з'ясували, що хлопчика поранили прямо в його будинку.

"З місця події вилучено кулю калібром 9 мм та інші речові докази. Також зараз встановлено, що до заподіяння дитині вогнепального поранення причетний житель Києва, військовослужбовець, знайомий батька, який приїхав напередодні", - йдеться в повідомленні.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження (ч.1 ст. 121 КК України).

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Нагадаємо, жахливий інцидент стався в Харкові. Підлітки посеред дня обстріляли трамвай з пневматичної зброї. Винуватці втекли. Один з пасажирів отримав поранення і потрапив до лікарні, інші - відбулися переляком. Вони ховалися від пострілів на підлозі транспортного засобу.

Додамо, Голосіївський районний суд Києва обрав запобіжний захід Івану Мартинюку, який поранив двох людей під час стрілянини у Голосіївському районі.

Суд повністю задовольнив клопотання прокуратури і відправив затриманого під варту строком на два місяці.

Стрілянина в Голосіївському районі: про що повідомлялося раніше

Раніше в Національній поліції України розкрили подробиці стрільби на Голосіївському проспекті 7 липня.

Повідомляється, що власник квартири вистрілив з мисливської рушниці в напрямку поліцейських. Поранений правоохоронець і один цивільний.

Як повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, в результаті події поліцейський отримав вогнепальне поранення руки, а інша людина - поранення в обличчя.

У свою чергу родич Київського стрілка розповідає, що у того намагалися відібрати квартиру рейдерським шляхом. Тому чоловік відкрив стрілянину.