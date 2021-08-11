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У новому регіоні України підтвердили випадки інфікування штамом "Дельта"

11 серпня 2021, 16:44

Штам коронавірусу COVID-19 "Дельта" продовжує проникати в Україну. Тепер випадки зараження ним українців були зафіксовані в регіоні, сусідньому зі столичним.

Штам
У новому регіоні України підтвердили випадки інфікування штамом "Дельта" / УНІАН

У Чернігові зафіксували перші випадки зараження коронавірусом COVID-19 штамом "Дельта". Про це повідомляється з посиланням на секретаря Чернігівської міської ради Олександра Ломако в Facebook.

"COVID-19 нікуди не зник. Новини про штам "Дельта" вже не такі далекі - сьогодні в Чернігові зафіксували перші два випадки", ‒ сказав він. Даний штам значно заразніше і в 2,26 рази частіше призводить до госпіталізації і в 1,45 рази частіше ‒ в реанімацію.

"Всі вакцини, що використовуються в Чернігові - Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Coronavac - якісні медпрепарати, які довели свою ефективність в державах, які вже накрила "Дельта"", ‒ сказав Ломако.

Як розповів Ломако, станом на 10 серпня в Чернігові першу дозу вакцини отримали 38 434 людини, а другу ‒ 22 396. Відповідно, приблизно 16,35% і 9,5% дорослого населення Чернігова.

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Нагадаємо, раніше, в Тернопільській області вже зафіксовані 52 випадки зараження індійським штамом коронавірусу Дельта. Серед хворих цим варіантом інфекції є одинадцятирічна дитина. Крім цього, в регіоні вже зафіксована перша смерть, спровокована Дельта-штамом.

Україна до кінця 2021 отримає ще 17 мільйонів доз вакцини від COVID-19 Pfizer / BioNTech, заявив головний санітарний лікар України Ігор Кузін. При цьому, за його словами, чекати цієї поставки не варто, а потрібно вакцинуватися тим, що є.

Вакцина коронавірус новини України COVID-19
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