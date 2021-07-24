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У Новій пошті пояснили, як потрібно боротися з "посилковими" шахраями

24 липня 2021, 20:10

Представники компанії Нова пошта випустили для українців рекомендації, які допоможуть уникнути шахраїв при оформленні відправки або отримання посилок.

Нова Пошта
У Новій пошті пояснили, як потрібно боротися з "посилковими" шахраями / сайт компанії

Компанія "Нова пошта" дала рекомендації українцям про те, як уникнути обману від шахраїв при оформленні відправки або отримання посилок. Детальний список був опубліковано на сайті компанії.

1. Нікому і ніколи не називати коди і паролі, такі як PIN-код до карти, пароль для входу в Інтернет-банкінг, Особистий кабінет, будь-які коди з смс/повідомлень в месенджерах. Представники "Нової Пошти", банку, комунальних служб ні за яких обставин не запитують ці дані. Якщо хтось запитує-це точно шахрай, тому відразу потрібно припинити з ним розмову

2. "Нова пошта" може попросити вас назвати код з SMS виключно при отриманні посилки без документів у відділенні. Цей код генерується автоматично під час вашого перебування у відділенні.

3. Регулярно перевіряйте список довірених пристроїв (смартфонів, ПК), у яких є доступ до ваших акаунтів і видаляйте ті, якими ви не користуєтеся. Не передавайте стороннім особам скани ваших документів (паспорт, ІК). "Нова пошта" згідно з фінмоніторингом сканує документи у разі оплати готівкою на суму понад 5000 гривень. Якщо сторонні особи просять вас для оформлення замовлення надати скани документа, припиніть розмову - це 100% шахрай.

4. Тримайте в секреті 3-значний номер на звороті карти - це ключ до Вашого рахунку. Він необхідний виключно для введення вами в поле при онлайн-покупках і платежах. Якщо хтось просить вас назвати ці цифри або набирати в тональному режимі – припиніть розмову, це 100% шахраї.

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5. Телефонуйте в банк тільки за номером, який вказаний на зворотному боці вашої картки. Якщо ви отримали повідомлення про блокування картки, або про списання коштів за покупку, яку ви не здійснювали і вказано номер телефону – ні в якому разі не набирайте цей номер.

6. Будь-які аукціони посилок-шахрайство. "Нова пошта" ніколи не продає посилки.

читайте такожУ Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone - ЗМІ

Нагадавши, раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений , але на пошті його здивували-мовляв, смартфона немає.

Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.

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