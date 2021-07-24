У Новій пошті пояснили, як потрібно боротися з "посилковими" шахраями

Представники компанії Нова пошта випустили для українців рекомендації, які допоможуть уникнути шахраїв при оформленні відправки або отримання посилок.
Компанія "Нова пошта" дала рекомендації українцям про те, як уникнути обману від шахраїв при оформленні відправки або отримання посилок. Детальний список був опубліковано на сайті компанії.
1. Нікому і ніколи не називати коди і паролі, такі як PIN-код до карти, пароль для входу в Інтернет-банкінг, Особистий кабінет, будь-які коди з смс/повідомлень в месенджерах. Представники "Нової Пошти", банку, комунальних служб ні за яких обставин не запитують ці дані. Якщо хтось запитує-це точно шахрай, тому відразу потрібно припинити з ним розмову
2. "Нова пошта" може попросити вас назвати код з SMS виключно при отриманні посилки без документів у відділенні. Цей код генерується автоматично під час вашого перебування у відділенні.
3. Регулярно перевіряйте список довірених пристроїв (смартфонів, ПК), у яких є доступ до ваших акаунтів і видаляйте ті, якими ви не користуєтеся. Не передавайте стороннім особам скани ваших документів (паспорт, ІК). "Нова пошта" згідно з фінмоніторингом сканує документи у разі оплати готівкою на суму понад 5000 гривень. Якщо сторонні особи просять вас для оформлення замовлення надати скани документа, припиніть розмову - це 100% шахрай.
4. Тримайте в секреті 3-значний номер на звороті карти - це ключ до Вашого рахунку. Він необхідний виключно для введення вами в поле при онлайн-покупках і платежах. Якщо хтось просить вас назвати ці цифри або набирати в тональному режимі – припиніть розмову, це 100% шахраї.
5. Телефонуйте в банк тільки за номером, який вказаний на зворотному боці вашої картки. Якщо ви отримали повідомлення про блокування картки, або про списання коштів за покупку, яку ви не здійснювали і вказано номер телефону – ні в якому разі не набирайте цей номер.
6. Будь-які аукціони посилок-шахрайство. "Нова пошта" ніколи не продає посилки.
читайте такожУ Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone - ЗМІ
Нагадавши, раніше повідомлялося, що в Києві у хлопця на Новій пошті вкрали свіжий iPhone. Хлопець прийшов забрати новенький Айфон останньої моделі, який вже був оплачений , але на пошті його здивували-мовляв, смартфона немає.
Також ми писали, що компанія запустила оновлений трекінг відправлень на сайті і в смартфоні.