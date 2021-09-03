В Одесі бездомна засунула голову в сміттєвий бак / скріншот з відео

В Одесі жінка-безхатченко засунула голову в сміттєвий бак і наглухо застрягла там. Відео інциденту було опубліковано на порталі YouTube.

Інцидент стався на Привокзальній площі Одеси. За словами очевидців, для того, щоб визволити жінку з металевого полону, довелося викликати рятувальників з міського управління ДСНС. Вони і звільнили жінку.

Довідка. За даними Міністерства соціальної політики, в Україні налічується близько 33 тисяч безхатченко. З них близько 22 тисяч перебувають на обліку як безпритульні. волонтери наголошують: цифра далека від реальності. Насправді таких людей близько 200 тисяч. Тоді як заклади соціального захисту в Україні можуть надати тимчасовий притулок лише трохи більше півтори тисячі осіб.

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Нагадаємо, раніше в Херсоні чоловік потрапив у безглузду ситуацію через бажання потрапити в будинок до колишньої коханої через вікно. У підсумку він ледь не помер у віконному проході.

Власниця квартири в цей час виходила до сусідки. Коли вона повернулася, то відкрила двері квартири. Жінка допомогла поліцейським витягнути 42-річного чоловіка з пастки.