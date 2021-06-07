В Одесі Дельфін жадібно вкусив дитину за руку / УНІАН

В Одесі в дельфінарії Немо один з дельфінів раптово напав і вкусив маленького хлопчика. Відео інциденту опублікував Telegram-канал Одеса Інфо.

В результаті хлопчика відвезли в лікарню, де лікарі наклали йому шви на руку. Інцидент стався під час контактної програми, яка проходить після виступу морських тварин. Дельфін, мабуть, подумав, що дитина пропонує йому рибу.

Батьки постраждалої дитини вкрай обурені відсутністю реакції від керівництва дельфінарію, яке заявило, що, мовляв − винні самі раз не вгледіли за рідним сином. Як кажуть місцеві жителі, подібна ситуація в дельфінарії відбувається далеко не вперше. Через зоозахисники вказують, що тварини в умовах неволі і дресування відчувають сильний стрес.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося - в анексованому Росією півострові Крим в дельфінарії "Акварель" , який знаходиться в Алушті, розчленували мертвого дельфіна.

Дельфін нібито помер через хронічні захворювання. Щоб провести експертизу, потрібно було зберегти тіло. Через відсутність холодильника потрібного розміру, працівники розділили труп тварини на шматки.