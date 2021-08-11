В Одесі дно моря вкрилося незвичайними "ртутними" кульками

Море в Одесі всипане "ртутними кульками" / скріншот

В Одесі виявили неймовірну знахідку в морі. Еколог Владислав Балинський показав, як майже все дно моря за хвилерізом всіяне каламутними і рухливими, як ртуть кульками.

Так, під час дослідження експерти з'ясував, що вода дуже каламутна і зелена з характерним болотним запахом.

За словами еколога за хвилерізами в морі можна помітити кілька видів медуз. Зокрема, це корнерот, аурелія і гребневики.

Також там виявили чимало коконів з яйцями поліхети (багатощетинкових черв'яків).

"Зовні вони дуже нагадують ртуть. Такі черв'яки не шкодять екології моря. Вони є кормом для багатьох видів чорноморських риб", - сказав еколог.

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Але згодом фахівець додав, що насправді, ось ці круглі слизові кулі це не медузи. З'ясувалося, що так виглядає слизовий кокон з кладкою яєць поліхети.

"Якщо придивитися, то в товщі слизу проглядаються вкраплення мікроскопічних яєць. Спочатку, кокон на тонкій слизовій ніжці прикріплений до піску, камінню або донної рослинності. Найчастіше він відривається і може переміщатися на великі відстані", - розповів еколог.

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А в Києві в Русанівській затоці Дніпра вода придбала дивний вигляд і колір. Відповідні кадри публікують очевидці в соцмережах.

На записі видно, що чистий річковий потік змішується з каламутною глинистою масою.