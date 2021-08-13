В Одесі голий хлопець розпалював вогонь на меморіалі - його відвезли в психлікарню

24-річний одесит голяка хуліганив на меморіалі Крила перемоги / Фото соцмережі

В Одесі 24-річний місцевий житель заліз на гранітний постамент меморіалу Крила перемоги на площі 10-го квітня. При цьому хлопець роздягнувся догола.

Хулігана затримали правоохоронці, повідомляє пресслужба Нацполіції. Пізніше його відвезли в центр психічного здоров'я, оскільки хлопець не міг пояснити свою поведінку та говорив якусь нісенітницю.

Місцевий сайт Vgorode уточнює, що на голого чоловіка звернули увагу перехожі. На меморіалі хлопець намагався розпалити вогонь і відганяв очевидців, кидаючи в них плиткою.

Відео інциденту опубліковано в соцмережах.

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За даним фактом було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 296 (Хуліганство) КК України.

Як повідомляв Главред, в жовтні минулого року в Києві в районі станції метро Харківська на вулиці перехожий зняв на камеру смартфона абсолютно голого чоловіка. Він йшов проспектом імені Миколи Бажана не лише без одягу, але і без взуття, геніталії прикривав шматком картону.

У липні в Мережі з'явилося відео, як серед білого дня в Черкасах на даху автомобіля возили практично голого чоловіка.