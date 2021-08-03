В Одесі посеред білого дня з кулемета застрелили чоловіка

За попередньою інформацією, стріляли з автоматичної зброї. На місці працює слідчо-оперативна група.
В Одесі сьогодні сталася стрілянина у дворі споруджуваного ЖК Нові Черемушки на вулиці Малиновського в Одесі. В результаті був поранений чоловік, який згодом помер у лікарні, передає Думський.
За попередньою інформацією, стріляли з автоматичної зброї. На місці працює слідчо-оперативна група.
У місті введено план Перехоплення. Правоохоронці розшукують сріблястий Mercedes з держномерами СВ 1413 КС.
Чоловіка застрелили представники одного з етнічних злочинних угруповань Одеси, які виконували замовлення на вбивство. Загиблий є фігурантом кримінального провадження, відкритого за статтею про вимагання.
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За уточненою інформацією, нападник був один, стрілянина велася з пістолета-кулемета.
Поліція почала досудове розслідування за статтею про умисне вбивство.
Як раніше повідомляв Главред у середу, 14 липня, у селі Фонтанка під Одесою біля ТЦ Рів'єра прямо посеред дня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата. У мережі з'явилося відео інциденту.
У поліції журналістам місцевого видання "Думська" повідомили, що правоохоронці отримали інформацію про стрілянину з автоматичної зброї і виїхали на місце події.
Пізніше стало відомо, що деяких Стрільців затримали в ресторані Море.
Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі.