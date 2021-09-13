Проїхав "зайцем": в Одесі чоловік катав двометрового пітона просто у трамваї (фото)

Рептилія спокійно спостерігала за пасажирами / скріншот

Пасажир п'ятого трамвая в Одесі перевозив величезну рептилію за пазухою. В руках чоловік тримав пітона, який під час поїздки виповз прогулятися та сильно налякав пасажирів.

Двометровий пітон налякав пасажирів, хоча господар тримав його в руках. На знімку видно, що пітон закручувався на поручні переднього сидіння, доторкаючись до пасажира, що його займав. Втім, салон трамвая ніхто з пасажирів не покинув, пише Телеграм канал Odessa-Infо.

"Дивак, у якого вона повзала по спині, напевно, сидить в шоку", – прокоментували автори каналу.

В Одесі чоловік Катав у трамваї пітона / Odessa_info .

Раніше Главпред вже розповідав, як у Дніпрі жінка здивувала жителів району незвичайним домашнім улюбленцем, двометровим удавом. Домашній улюбленець, на ім'я Семик спокійно сидів на лавочці, зручно розташувавшись і спостерігаючи за перехожими.

Варто зауважити, що в Дніпрі до покупки доступний широкий вибір удавів, але коштують вони чималих грошей – близько 6-7 тисяч гривень. При цьому змії ще потрібен особливий тераріум, догляд, харчування. Утримувати удава вдома недешеве задоволення. Хоча і "задоволенням" не всі це можуть назвати.

Нагадаємо, в Києві шукали двометрового удава, якого втратили власники під час прогулянки в Голосіївському районі.