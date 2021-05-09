В Одесі на акції "Безсмертного полку" почалися бійки

У колону учасників акції пам'яті увірвалися провокатори, після чого сталися бійки.
В Одесі 9 травня в парку Шевченка стартував марш "Безсмертного полку", в ході якого відбулися бійки.
Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky NEWS, учасники колони поклали квіти біля пам'ятника Невідомому матросу.
Незважаючи на те, що порядок посилено охороняла поліція, в колону увірвалися провокатори і почалися бійки.
Нападники спробували вирвати з рук учасників акції портрет з георгіївською стрічкою на фото.
Після цього невідомі люди розбіглися. Зараз Учасники акції проходять через металошукачі.
Як уточнює Думська, на Алеї Слави сталася бійка між "любителями Росії" і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет з георгіївською стрічкою. Крім того, поліцейські також затримали провокаторів, які кричали: "Одеса — російське місто".
За даними видання Таймер, сталася бійка після того, як поліція відібрала портрет маршала Жукова. Жінку - учасницю акції затримали.
День Перемоги над нацизмом:
- В Україні 9 травня відзначається День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.
- На площі Слави в Києві кияни та гості міста покладають квіти до Могили Невідомого солдата, біля Вічного вогню постійно перебувають близько сотні людей.
- Деякі з присутніх, в основному діти, наділи на голови радянські військові пілотки, але без червоної радянської зірки.
- Серед учасників мітингу були також люди, які видають себе за ветеранів Другої світової війни, хоча за віком їм не більше 80 років.
- Тим часом під'їзди до Площі Слави перекриті поліцією, від Арсенальної площі до Києво-Печерської Лаври пропускають тільки пішоходів, оглядаючи при вході їх валізи і сумки.