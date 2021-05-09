В Одесі на акції "Безсмертного полку" почалися бійки

Люди, які зібралися 9 травня в центрі Одеси / dumskaya.net

В Одесі 9 травня в парку Шевченка стартував марш "Безсмертного полку", в ході якого відбулися бійки.

Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky NEWS, учасники колони поклали квіти біля пам'ятника Невідомому матросу.

Незважаючи на те, що порядок посилено охороняла поліція, в колону увірвалися провокатори і почалися бійки.

Нападники спробували вирвати з рук учасників акції портрет з георгіївською стрічкою на фото.

Після цього невідомі люди розбіглися. Зараз Учасники акції проходять через металошукачі.

Як уточнює Думська, на Алеї Слави сталася бійка між "любителями Росії" і поліцейськими: правоохоронці зажадали прибрати портрет з георгіївською стрічкою. Крім того, поліцейські також затримали провокаторів, які кричали: "Одеса — російське місто".