В Одесі на пляжі люди купилися та засмагали поруч із небіжчиком

Тіло, яке витягли на берег, не заважало туристам купатися і відпочивати. Потопельника накрили простирадлом.
У районі пляжу Чорноморка в Одесі у вівторок, 10 серпня, у воді виявили труп чоловіка, пише місцевий Telegram-канал Одеса як вона є.
Тіло, яке витягли на берег, не заважало туристам купатися і відпочивати. Потопельника накрили простирадлом.
"На пляжі Чорноморка в Одесі сонячні ванни сьогодні приймають в компанії неживого сусіда — потопельник", — йдеться в повідомленні.
Раніше Главред писав про те, що в Миколаївській області у водах річки Інгул троє підлітків врятували від смерті жінку.
Як кажуть рятувальники, на спеціальну лінію 101 зателефонувала жінка на ім'я Надія і розповіла про те, що троє хлопців врятували її знайому, яка тонула.
Вона повідомила, що вони з подругою відпочивали на березі річки Інгул, недалеко від бази, на якій тренуються діти на байдарках.