В Одесі на пляжі люди купилися та засмагали поруч із небіжчиком

Люди відпочивали на пляжі прямо біля трупа / УНІАН

У районі пляжу Чорноморка в Одесі у вівторок, 10 серпня, у воді виявили труп чоловіка, пише місцевий Telegram-канал Одеса як вона є.

Тіло, яке витягли на берег, не заважало туристам купатися і відпочивати. Потопельника накрили простирадлом.

"На пляжі Чорноморка в Одесі сонячні ванни сьогодні приймають в компанії неживого сусіда — потопельник", — йдеться в повідомленні.

Раніше Главред писав про те, що в Миколаївській області у водах річки Інгул троє підлітків врятували від смерті жінку.

Як кажуть рятувальники, на спеціальну лінію 101 зателефонувала жінка на ім'я Надія і розповіла про те, що троє хлопців врятували її знайому, яка тонула.

Вона повідомила, що вони з подругою відпочивали на березі річки Інгул, недалеко від бази, на якій тренуються діти на байдарках.