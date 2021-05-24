В Одесі знайшли застреленим офіцера Держприкордонслужби: перші подробиці трагедії

Прикордонник застрелився в кабінеті / pixabay

В Одесі, у понеділок, 24 травня, в розташуванні окремої авіаційної ескадрильї знайшли мертвим офіцера Державної прикордонної служби.

Як повідомляє Думська, майор 1980 року народження вистрілив в себе з табельної зброї прямо в службовому кабінеті.

За попередніми даними поліції, прикордонник зважився на самогубство через проблеми в сім'ї. Однак, передсмертну записку не виявили.

Джерела повідомили, що загиблий не відносився до льотного складу, а відповідав за тилове забезпечення.

У Державній прикордонній службі підтвердили, що дійсно сьогодні вранці був знайдений мертвим офіцер.

Попередня версія причини смерті - суїцид.

читайте такожУ Чернігівській області в навчальному центрі застрелився контрактник

Як раніше повідомляв Главред: