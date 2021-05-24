В Одесі знайшли застреленим офіцера Держприкордонслужби: перші подробиці трагедії

Самогубство сталося сьогодні вранці в розташуванні Одеської окремої авіаційної ескадрильї Держприкордонслужби.
В Одесі, у понеділок, 24 травня, в розташуванні окремої авіаційної ескадрильї знайшли мертвим офіцера Державної прикордонної служби.
Як повідомляє Думська, майор 1980 року народження вистрілив в себе з табельної зброї прямо в службовому кабінеті.
За попередніми даними поліції, прикордонник зважився на самогубство через проблеми в сім'ї. Однак, передсмертну записку не виявили.
Джерела повідомили, що загиблий не відносився до льотного складу, а відповідав за тилове забезпечення.
У Державній прикордонній службі підтвердили, що дійсно сьогодні вранці був знайдений мертвим офіцер.
Попередня версія причини смерті - суїцид.
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Як раніше повідомляв Главред:
- У селищі Новоівницьке (знаходиться під Житомиром) в квартирі були знайдені мертвими троє військовослужбовців-контрактників.
- Чоловіків знайшли мертвими в орендованій квартирі, в якій вони жили. За даними правоохоронців, під час поверхневого огляду на тілах військових не знайдені пошкодження.
Автор: Марія Тупік