В Одесі пацієнтку засмоктало в апарат МРТ прямо з інвалідним візком

Жінку засмоктав апарат МРТ / pixabay

В Одесі в приватній клініці на вулиці Космонавтів 10 сталася жахлива НП. Під час проходження МРТ постраждала пацієнтка з інвалідністю - її буквально засмоктало в апарат разом з її візком.

Як повідомляє ТСН, інцидент стався 2 червня.

"Причиною цього щодо трагічного інциденту стала груба необережність з боку тієї особи, яка супроводжувала пацієнта на проведення томографії", - розповів юрист приватного медзакладу.

Як виявилося, силою магнітного поля втягнуло і крісло, і пацієнтку. Це сталося через необережність супроводжуючої.

"Перед процедурою був проведений інструктаж з техніки безпеки з усіма учасниками обстеження, вони розписалися. У приміщенні, де стоїть томограф, дуже сильне магнітне поле. Але жінка, яка привезла і супроводжувала пацієнта на металевому кріслі, ймовірно, не усвідомила, що техніку безпеки потрібно дотримуватися і після проведення процедури. Коли вона вирішила вкотити крісло в приміщення, де стоїть томограф і підкотити його ближче до пацієнта, щоб потім перемістити його на крісло — це крісло було втягнуто в томограф силою магнітного поля", — розповів правозахисник.

Повідомляється, що в результаті інциденту постраждала не тільки жінка з інвалідністю, а й співробітниця медустанови. Пацієнтку госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

В результаті інциденту також постраждав томограф вартістю понад 100 тисяч доларів - він зламався.

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