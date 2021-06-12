В Одесі пролунав потужний вибух, частина міста сидить без світла та води

В Одесі прогримів потужний вибух

В Одесі на електропідстанції Чумка пролунав вибух. У результаті без світла та води залишилися три райони міста. Відео з місця подій опублікував Telegram- канал Одеса.

"Зупинилися насоси, Черемушки і частина Фонтану залишилися без світла і води", - йдеться в підписі до відео.

За інформацією Інфоксводоканалу, у зв'язку з аварією на міських електромережах була знеструмлена водонасосна станція "Головна" та адміністративна будівля, а також резервні вводи електропостачання.

"Зараз відсутній зв'язок з кол-центром і можуть спостерігатися перешкоди з водопостачанням у центральній частині міста і в Малиновському районі. Після усунення аварії фахівцями ДТЕК Одеські електромережі та забезпечення електропостачання, буде відновлена подача води до центральної частини міста", – йдеться в повідомленні.

читайте такожНа столичному ринку прогриміли вибухи: довелося втрутитися спецназу

У пресслужбі ДТЕК тим часом повідомили, що через аварію відключили трансформаторні підстанції Чумка, "артилерійська" і частково станція ПЗР2.

Раніше Главред повідомляв про те, що в Івано-Франківській області у вівторок, 8 червня, стався вибух на газопроводі Угерсько-Івано - Франківськ-Чернівці.

Повідомляється, що постраждалих у результаті інциденту немає, як і загрози припинення газопостачання в довколишніх населених пунктах, цей інцидент також не впливає на транзит газу в ЄС.