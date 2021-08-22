В Одесі ревнивець розрізав жінці рот, а її співмешканця вдарив у живіт

В Одесі ревнивець покалічив людей

Від напад ревнивця в Одесі постраждала жінка, а також її співмешканець. Зловмисник вдарив чоловіка ножем у живіт, а жінці він розрізав рот, повідомляє Одеса INFO.

Інцидент трапився на вулиці Житкова, 54, в районі Бугаївки.

"Мужик на грунті ревнощів розрізав подрузі рот (тепер він став ширше), а її співмешканцю наніс проникаюче ножове (поранення) в живіт. Чоловіка доставили до відділку поліції для подальшого з'ясування обставин", - йдеться в повідомленні.

Що саме так розлютило чоловіка і чому він розрізав рот жінц і- поки що не відомо. Також не повідомляється і про стан постраждалих, які отримали ножові поранення від ревнивця.

читайте такожЗламаний ніс і вибиті зуби: у Дніпрі правозахисниця розповіла про жорстокий напад

Нагадавши, у Києві двоє п'яних братів посварилися з бездомним, а потім побили його і пішли. Чоловік від отриманих травм помер. Виявилося, що зловмисники є уродженцями Донецької області.

Також раніше у Києві троє підлітків знущалися над перехожим. Інцидент також стався в Голосіївському районі столиці. Група підлітків знущалася над перехожим, кидаючи в чоловіка каміння і застосовуючи сльозогінний газ.