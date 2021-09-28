В Одесі з різницею в півгодини від коронавірусу померли чоловік і дружина / УНІАН

В Одесі в одній з інфекційних лікарень померла подружня пара. Про це повідомляє голова Іванівської селищної ради Віктор Лобач на своїй сторінці в Facebook. Спочатку госпіталізували чоловіка, а через два дні − його дружину.

"В Одеській інфекційній лікарні протягом 30 хвилин померли чоловік, а потім жінка. Трагедія сталася в родині Ф* - колишніх жителів селища Іванівка. По Іванівці відразу пішли різні чутки, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення. Офіційно повідомляю: зі слів рідного брата покійного-вони дійсно померли від COVID-19, але вакциновані ніколи не були", - розповів Лобач.

Чиновник також додав, що подружжя захворіло і спершу лікувалися в домашніх умовах. А потім, коли їх стан здоров'я різко погіршився, подружжя екстрено госпіталізували в лікарню. Але було вже занадто пізно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Київській області сиротами залишилися дванадцять дітей.

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В Олександрівській лікарні від ускладнень коронавірусу померла їхня мати Діана Родікова. Причому всього лише через тиждень після того, як через COVID-19 помер її чоловік, Володимир.

Сім'я Родікових була дуже відома. Подружжя були переселенцями з окупованої бойовиками "ДНР" Макіївки (Донецька область). Вони виховували п'ятьох рідних дітей і сімох усиновлених.