В Одесі суд випустив Стерненка з СІЗО під домашній арешт

Сергій Стерненко / УНІАН

9 квітня Апеляційний суд в Одесі звільнив Сергія Стерненка з-під варти і відправив під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє портал Громадський.

Апеляційну скаргу захисту розглядала суддя Альбіна Кадегроб. Крім того, соратника Стерненка Руслана Демчука також відправили під цілодобовий домашній арешт.

До слова, раніше адвокати Сергія Стерненка вже намагалися оскаржити запобіжний захід. Але 5 березня суд відмовився розглядати клопотання про звільнення Стерненка з-під варти.

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