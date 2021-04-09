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В Одесі суд випустив Стерненка з СІЗО під домашній арешт

9 квітня 2021, 14:45

Апеляційний суд в Одесі змінив запобіжний захід для Сергія Стерненка і прийняв рішення вибрати для нього формат цілодобового домашнього арешту.

Стерненко
Сергій Стерненко / УНІАН

9 квітня Апеляційний суд в Одесі звільнив Сергія Стерненка з-під варти і відправив під цілодобовий домашній арешт. Про це повідомляє портал Громадський.

Апеляційну скаргу захисту розглядала суддя Альбіна Кадегроб. Крім того, соратника Стерненка Руслана Демчука також відправили під цілодобовий домашній арешт.

До слова, раніше адвокати Сергія Стерненка вже намагалися оскаржити запобіжний захід. Але 5 березня суд відмовився розглядати клопотання про звільнення Стерненка з-під варти.

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Сергій Стерненко - що було раніше:

  • В Одесі Приморський райсуд 23 лютого вирішив, що Сергій Стерненко винен у розбійному нападі на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича і в його викраденні в 2015 році.
  • Активіст засуджений до семи років і трьох місяців в'язниці, також у нього вирішили конфіскувати половину майна.
  • У Києві 20 березня прихильники Стерненка вимагали справедливості для нього і влаштували заворушення біля Офісу президента - розбили вікна, закидали будівлю фаєрами і зробили написи на фасаді.
  • За попередніми підрахунками, для відновлення зовнішнього вигляду будівлі було необхідно близько 2 млн гривень.
домашній арешт Сергій Стерненко новини Одеси
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