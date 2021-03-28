В Одесі трагічно загинула маленька дитина

В обласному центрі загинув хлопчик, якому було чотири роки.
У Приморському районі Одеси трагічно загинув маленький хлопчик – дитина випала з вікна, розташованого на восьмому поверсі однієї з багатоповерхівок.
У результаті падіння з висоти загинув хлопчик, якому було чотири роки, йдеться на сайті Головного управління Нацполіції в Одеській області.
Правоохоронці розпочали провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу – Умисне вбивство, проте зробили позначку "нещасний випадок".
Нагадаємо, в Україні діти вже не раз випадали з вікон та гинули. Часто причиною трагедії була необережність батьків – на вікнах не було замків, або вікна були відкриті, і між дитиною та вулицею була лише антимоскітна сітка, яка не здатна витримати велику вагу.
У нашій країні передбачена кримінальна відповідальність за злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною – це ст. 166 КК. Таке правопорушення карається обмеженням чи позбавленням волі на термін від двох до п'яти років.
- На початку січня минулого року у Луцьку сталася схожа трагедія – з вікна багатоповерхового будинку випади дві дівчинки, яким було по 15 років.
- За попередніми відомостями, дівчата випали з вікна, яке знаходилося на сьомому поверсі будинку. Одна з постраждалих загинула.