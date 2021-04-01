В Одесі вандали жбурнули фекалії в пам'ятний знак загиблим в АТО / Суспільне

Невідомі вандали в Одесі облили фекаліями пам'ятний знак українським військовим, які загинули в зоні АТО та ООС. Про це повідомляє портал Громадський з посиланням на письменника і ветерана війни Валерія Пузика.

За його словами, облитий фекаліями пам'ятний знак, який розташований на проспекті Шевченка, він помітив випадково під час ранкової прогулянки з сином.

Представників поліції або будь ‒ яких інших установ на місці не було - попри те, що знак розташований біля Одеської облдержадміністрації.

У міськраді Одеси журналістам відповіли, що вперше чують про такий інцидент і перевірять інформацію.

До слова, у 2017 році Меморіальний камінь обливали фарбою. Тоді поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України.

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