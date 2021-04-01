В Одесі вандали жбурнули фекалії в пам'ятний знак загиблим в АТО

Через кілька років після того, як в Одесі пам'ятний знак українцям, які загинули в АТО, облили фарбою, він знову піддався нападу вандалів.
Невідомі вандали в Одесі облили фекаліями пам'ятний знак українським військовим, які загинули в зоні АТО та ООС. Про це повідомляє портал Громадський з посиланням на письменника і ветерана війни Валерія Пузика.
За його словами, облитий фекаліями пам'ятний знак, який розташований на проспекті Шевченка, він помітив випадково під час ранкової прогулянки з сином.
Представників поліції або будь ‒ яких інших установ на місці не було - попри те, що знак розташований біля Одеської облдержадміністрації.
У міськраді Одеси журналістам відповіли, що вперше чують про такий інцидент і перевірять інформацію.
До слова, у 2017 році Меморіальний камінь обливали фарбою. Тоді поліція відкрила провадження за частиною 2 статті 298 Кримінального кодексу України.
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Нагадаємо, раніше повідомлялося:
- У Києві чоловік осквернив пам'ятник Героям Небесної Сотні - помочився прямо на алеї перед портретами загиблих на Майдані Незалежності.
- До того в Полтаві невідомі вандали розбили інтерактивну дошку з інформацією про кожного героя війни на Донбасі. Вона розташована на Алеї пам'яті загиблих захисників України в сквері імені Котляревського.