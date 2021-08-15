В Одеському порту спалахнула масштабна пожежа

Горить порожній склад / скріншот

В Одеській області на території приватного порту "ТИС" загорівся склад. За попередніми даними, площа пожежі вже досягла 1 тис. кв. метрів.

Як повідомили в пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області УНІАНу, відкритим полум'ям горить окремо розташований склад порту. Зазначається, що вогонь охопив порожнє приміщення.

"На даний час для оперативної локалізації пожежі залучено необхідну кількість пожежних бригад підприємства, а також із села Візирка, міст Південний та Доброслав. Небезпеки для працівників порту і жителів довколишніх сіл немає. Ситуація контролюється", - розповіли на підприємстві.

Що таке ТИС:

Трансінвестсервіс ( ТІС) - це найбільший приватний стивідорний оператор в Україні. Компанія володіє власними вантажними терміналами в Малому Аджалицькому лимані, розташованому в акваторії порту"Південний".

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі спалахнув вогнем житловий багатоквартирний будинок. Це могло статися в результаті вибуху газу. Раніше в будинку ремонтували дах.

Також раніше повідомлялося про те, що на території Національного заповідника Хортиця в Запоріжжі спалахнула пожежа. Наразі причини не встановлено, проте правоохоронці підозрюють, що це підпал.