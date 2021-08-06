В Одеській області горе-мати залишила в пологовому будинку другу дитину

Першу дитину горе-матері вже усиновили / Telegram

Кричущий випадок в Одеській області. Там 22-річна мати залишила вже другу дитину в пологовому відділенні, як тільки малюк з'явився на світ. Інцидент стався в Білгород-Дністровському.

Як пишуть місцеві ЗМІ, жінка особисто написала відповідну заяву.

"Вона написала необхідну заяву при виписці з пологового будинку і поїхала зі спокійною душею", - зазначено в повідомленні.

Це другі пологи на рахунку 22-річної горе-матері. І вже вдруге вона саме таким чином чинить з рідними кровиночками.

Первістка одеситка народила два роки тому. На щастя, малюк вже пройшов процедуру усиновлення.

Нагадаємо, раніше в тому ж Білгород-Дністровському жінка залишила свою однорічну дитину в службі у справах дітей для того, щоб мати можливість розрахуватися з кредитом, який взяла на розваги в компанії. Вона пояснила свій вчинок тим, що не може працювати поки у неї на руках рідна дитина.

Також раніше мешканка Новоград-Волинського району Житомирської області залишила на тиждень без нагляду чотирьох неповнолітніх дітей. Горе-матір розшукали правоохоронці, так як до них звернулася 14-річна дочка зниклої жінки, і заявила, що мати пішла з дому, залишивши її і ще трьох молодших сестер самих.