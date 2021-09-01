В Одеській області мати виявила повішеною власну дочку

В Одеській області повісилася дівчина

В Одеській області стався моторошний випадок - у Білгород-Дністровському районі була знайдена повішеною дівчина, якій виповнилося всього лише 22 роки.

У Нацполіції сказали, що тіло дочки знайшла її ж мама.

При цьому правоохоронці уточнили, що під час моніторингу інформації в Інтернеті були знайдені відомості про те, що за кілька днів до смерті дівчина була згвалтована.

Поліцейські уточнюють, що до них ніяких заяв або звернень по цій події не надходило як від самої дівчини, так і від її родичів.

Копи стверджують, що оглянувши тіло дівчини після її смерті, вони не виявили на ньому зовнішніх ознак насильства.

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Однак, інформацію про можливу наругу вирішили перевірити і зареєстрували в установленому законом порядку.

Експерту судової медичної експертизи поставили цілу низку питань, серед яких – причина загибелі дівчини, а також наявність або відсутність на її трупі слідів, що можуть говорити про згвалтування.

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Правоохоронці звертаються до всіх, хто має хоч якусь інформацію про дану подію, з проханням повідомити їм про це будь-яким зручним способом.

Раніше Главред писав про те, що в Дніпрі 29-річна жінка здійснила самогубство, вистрибнувши з вікна 5 поверху. За словами місцевих жителів, у загиблої залишилася двомісячна дитина,.

Інцидент трапився в середу, 25 серпня, на ж/м Тополя-2 (вул.Тополина, 19). У квартирі померлої поліцейські знайшли передсмертну записку, в якій було написано: "Я не змогла її полюбити і так жити не можу".