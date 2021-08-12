В Одеській області обіцяють нагороду в 20 млн за вакцинацію проти COVID-19

На Одещині обіцяють щедрі нагороди за вакцинацію / УНІАН

В Одеській області вирішили стимулювати українців грошима за вакцинацію від коронавірусу. Нагороджувати будуть територіальні громади, в яких щеплення від COVID-19 зроблять найбільше жителів.

Про таку ініціативу розповіла директор Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва, передає ТСН.

Старт змагань вже відбувся. Призових місць - три, а нагороди - досить щедрі.

Громада, яка вакцинує найбільше жителів, отримає 20 мільйонів гривень. За друге місце обіцяють 10 мільйонів, за третє — 5. Боротьба триватиме до 15 вересня.

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