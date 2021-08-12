В Одеській області обіцяють нагороду в 20 млн за вакцинацію проти COVID-19

Нагороджувати будуть територіальні громади, в яких щеплення від COVID-19 зроблять найбільше жителів.
В Одеській області вирішили стимулювати українців грошима за вакцинацію від коронавірусу. Нагороджувати будуть територіальні громади, в яких щеплення від COVID-19 зроблять найбільше жителів.
Про таку ініціативу розповіла директор Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва, передає ТСН.
Старт змагань вже відбувся. Призових місць - три, а нагороди - досить щедрі.
Громада, яка вакцинує найбільше жителів, отримає 20 мільйонів гривень. За друге місце обіцяють 10 мільйонів, за третє — 5. Боротьба триватиме до 15 вересня.
Смерть киянки після щеплення вакциною Moderna - що відомо:
- 1 серпня мешканка Києва повернулася з відпочинку в Туреччині, а 5-го числа вакцинувалася першою дозою препарату Moderna.
- Як розповів голова Національної медичної палати України Сергій Кравченко, того ж дня жінка відчула перші симптоми хвороби. Вона захворіла на COVID - 19 в гострій формі. Спочатку у хворої були скарги на біль у руці, незначну лихоманку 37,2°C.
- Стан жінки погіршився 7 серпня: з'явилося блювота, трималася незначна лихоманка, виражена слабкість. З 8 серпня у жінки спостерігалася млявість.
- 9 серпня її стан різко погіршився, почалася задишка. Рідні викликали карету швидкої допомоги. Хвору доставили у відділення у вкрай важкому стані. Медики почали інтенсивну терапію.
- В цей же день киянка здала ПЛР-тест на COVID-19, який виявився позитивним. Раніше жінка на коронавірус не хворіла. Її госпіталізували в інфекційне відділення, а 10 серпня вранці вона померла.
- Найімовірніше, вона захворіла ще до вакцинації. Однак, з розслідуванням можуть виникнути складнощі, оскільки американський препарат не зареєстрований в Україні.
Автор: Анна Багрій