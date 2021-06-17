В Одеській області морем пронісся гігантський смерч

Над Чорним морем пронісся смерч

В Одеській області в четвер, 17 червня, помітили смерч - стихія утворилася посеред Чорного моря поблизу узбережжя Чорноморську, повідомляє Telegram-канал Одеса Info.

На завтра в Одеській області було оголошено штормове попередження.

На відео, яке записали очевидці, можна помітити, що гігантський смерч утворився прямо в Чорному морі. На відео також видно, що поруч зі смерчем проходить вантажне судно.

За даними Гідрометцентру, завтра в Одеській області також буде дощова погода. Синоптики прогнозують пориви вітру до 12 метрів на секунду. Температура вдень коливатиметься від + 24 до + 26 градусів.

Раніше Главред повідомляв про те, що погода в Україні влітку сильно здивує. Як розповіла кліматолог Віра Балабух, літо буде теплим, а дефіцит опадів можливий тільки на сході України. За її словами, при високій температурі існує загроза підвищеної пожежної небезпеки.