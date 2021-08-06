В Одеській області потяг задавив відчайдушного чоловіка, який ліг на рейки

Суїцид в Одеській області-чоловіка ліг під потяг

В Одеській області чоловік скоїв суїцид - він ліг на рейки перед наближенням поїзду, повідомляє регіональне управління Нацполіції в п'ятницю. 6 серпня.

Інцидент трапився на залізничній станції біля села Кремидівка в Лиманському районі.

За словами машиніста, перед наближенням локомотиву чоловік ліг на рейки. Він застосував екстрене гальмування, проте через невелику відстань зупинитися не зміг. Потерпілий помер у машині швидкої допомоги.

За словами колишньої дружини 33-річного загиблого (жителя Одеси), чоловік висловлював бажання вчинити самогубство. Жінка розповіла, що він раніше вже лягав під поїзд, з-під якого вона його діставала.

читайте такожЗ поїзда Львів-Маріуполь під час руху випав пасажир: чоловік у реанімації

Реклама

Обставини трагедії встановлюють поліцейські. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство" (ч.1 ст. 115 КК України).

Раніше Главред писав про те, що в Києві на приміському вокзалі п'яний чоловік заснув на рейках. У результаті на нього наїхав потяг та він позбувся ніг.

Як розповів журналіст Олександр Рудоманов, нібито п'яного потерпілого госпіталізували до лікарні.

"Можливі затримки приміських поїздів, які їдуть ділянкою Київ-Пасажирський - Дарниця", - написав Рудоманов.