В Одеській області сталося подвійне вбивство з різаниною

На вулиці Комсомольська в місті Подільськ (Одеська область) жінка виявила в приватному будинку два трупи з явними слідами насильницької смерті.
У місті Подольськ, що в Одеській області, в приватному житловому будинку вбили чоловіка і жінку. Їх закривавлені тіла знайшла сусідка. Про це повідомляє портал Думський.
За даними журналістів, трагічний інцидент стався на вулиці Комсомольська. Там у приватному житловому будинку знайшли мертвими 43-річну Тетяну та 57-річного Володимира. Як каже сусідка, що знайшла трупи, обох жорстоко зарізали.
Правоохоронці вже встановили підозрюваного у злочині. Під час слідчих дій службовий пес привів поліцейських до будинку знайомого загиблих. Це-45-річний житель Подольська.
Відомо, що затриманий раніше перебував у співжитті з 43-річною жінкою. Напередодні трагічного інциденту він довго вживав алкогольні напої в компанії чоловіка і жінки. Ймовірно, вважають поліцейські, між ними виник конфлікт, який і закінчився різаниною.
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Подвійне вбивство в Одесі:
- У середу, 20 січня, в Одесі на вулиці був затриманий чоловік, у якого в руках була голова, відокремлена від тіла.
- Затриманий був обмотаний людськими внутрішніми органами.
- Чоловік убив свого батька і ще одну людину.
- Одному із загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відчленував голову.
- Підозрюваним у вбивстві виявився Дмитро Ігорович Пономаренко (30-річний одесит). Він працював в компанії Оле Дюк, проте був звільнений "за психічну нестабільність на роботі і перебування в наркотичному сп'янінні".