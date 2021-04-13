В Одеській області сталося подвійне вбивство з різаниною / Думська

У місті Подольськ, що в Одеській області, в приватному житловому будинку вбили чоловіка і жінку. Їх закривавлені тіла знайшла сусідка. Про це повідомляє портал Думський.

За даними журналістів, трагічний інцидент стався на вулиці Комсомольська. Там у приватному житловому будинку знайшли мертвими 43-річну Тетяну та 57-річного Володимира. Як каже сусідка, що знайшла трупи, обох жорстоко зарізали.

Правоохоронці вже встановили підозрюваного у злочині. Під час слідчих дій службовий пес привів поліцейських до будинку знайомого загиблих. Це-45-річний житель Подольська.

Відомо, що затриманий раніше перебував у співжитті з 43-річною жінкою. Напередодні трагічного інциденту він довго вживав алкогольні напої в компанії чоловіка і жінки. Ймовірно, вважають поліцейські, між ними виник конфлікт, який і закінчився різаниною.

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Подвійне вбивство в Одесі: