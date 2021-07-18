В Одеській області повії влаштували бійку через клієнта-турка

Під Одесою повії не поділили клієнта-турка / скріншот

У селі Бурлача Балка під Одесою представниці найдавнішої професії влаштували бійку через клієнта.

Інцидент стався на автомобільній заправці, а в сутичці брали участь відразу кілька жінок легкої поведінки. Відео інциденту опублікували в Мережі.

Відзначимо, що, очевидно, деяким дамам не сподобалася поведінка однієї з конкуренток.

Її переслідували відразу кілька агресивних суперниць, які намагалися лягнути її ногами і навіть застосували проти неї сльозогінний газ.

Як уточнив у Facebook журналіст Костянтин Андріюк, "нічні метелики" побилися не поділивши клієнта-далекобійника з Туреччини.

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"Був задіяний сльозогінний газ і всі прийоми східних єдиноборств. Турок, який офігєл, не міг повірити, наскільки потужно в Україні розвинена клієнтоорієнтованість", - написав він.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Києві в районі Троєщини на перехресті Бальзака і Драйзера сталася бійка між водієм фури і велосипедистом, якому на ділянці дороги здався пішохідний перехід. Конфлікт вдалося врегулювати без серйозного рукоприкладства.