Пожежа на паркінгу в столичному ТРЦ: перші подібності рятувальників

На камеру потрапив момент, коли чоловіки за допомогою вогнегасника намагалися збити вогонь на припаркованому автомобілі.
У Києві в ТЦ Silver Breeze, який розташований на Березняках, ввечері в п'ятницю, 7 травня, сталася пожежа.
Займання почалося на підземному паркінгу торгового центру, де спалахнула автівка, пише Сегодня в Telegram.
Всіх відвідувачів і співробітників евакуювали. Про постраждалих у результаті НП не повідомляється.
Як видно на фото і відео, знятих в будівлі очевидцями, в ТЦ спостерігалося сильне задимлення.
Крім того, на камеру потрапив момент, коли чоловіки за допомогою вогнегасника намагалися збити вогонь на припаркованому автомобілі.
У Мережі повідомили, що сирена в торговому центрі нібито не включалася і коли пожежа вже почалася, відвідувачі вільно заходили в магазини.
У результаті пожежі в підземному паркінгу, що знаходиться в торговому центрі Silver Breeze в Березняках, згорів автомобіль Lexus, а не Toyota, як повідомлялося раніше, пише пресслужба ДСНС міста Києва.
Автомобіль загорівся на мінус першому поверсі.
"Рятувальники, щоб попередити поширення вогню на інші автомобілі, відкотили автомобіль, який знаходився поруч, і приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.
З вогнем рятувальникам вдалося впоратися за півгодини - про пожежу у ДСЧС дізналися в 18.31, а повністю її погасили - в 19.07.
Наразі причини пожежі встановлюються
- Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в центрі Києва сталася пожежа у двоповерховій будівлі, в якій знаходиться кафе-бар – загорівся дах, вогонь охопив сотні квадратних метрів.