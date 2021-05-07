Пожежа на паркінгу в столичному ТРЦ: перші подібності рятувальників

У Києві спалахнула пожежа в ТРЦ / RusBerNews

У Києві в ТЦ Silver Breeze, який розташований на Березняках, ввечері в п'ятницю, 7 травня, сталася пожежа.

Займання почалося на підземному паркінгу торгового центру, де спалахнула автівка, пише Сегодня в Telegram.

Всіх відвідувачів і співробітників евакуювали. Про постраждалих у результаті НП не повідомляється.

Як видно на фото і відео, знятих в будівлі очевидцями, в ТЦ спостерігалося сильне задимлення.

Крім того, на камеру потрапив момент, коли чоловіки за допомогою вогнегасника намагалися збити вогонь на припаркованому автомобілі.

У Мережі повідомили, що сирена в торговому центрі нібито не включалася і коли пожежа вже почалася, відвідувачі вільно заходили в магазини.

У результаті пожежі в підземному паркінгу, що знаходиться в торговому центрі Silver Breeze в Березняках, згорів автомобіль Lexus, а не Toyota, як повідомлялося раніше, пише пресслужба ДСНС міста Києва.

Автомобіль загорівся на мінус першому поверсі.

"Рятувальники, щоб попередити поширення вогню на інші автомобілі, відкотили автомобіль, який знаходився поруч, і приступили до гасіння пожежі", - йдеться в повідомленні.

З вогнем рятувальникам вдалося впоратися за півгодини - про пожежу у ДСЧС дізналися в 18.31, а повністю її погасили - в 19.07.

Наразі причини пожежі встановлюються