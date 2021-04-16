"Креативний натяк": в Житомирі встановили шибениці для ЖКГ-боржників

У Житомирі встановили шибениці для ЖКГ-боржників / delo.ua

У Житомирі креативно вирішили боротися з комунальними боржниками: там у дворі одного з будинків встановили шибеницю з манекенами повішених боржників.

"У Житомирі встановили імпровізовану шибеницю для боржників за житлово-комунальні послуги. Креативна арт-інсталяція гідності та свободи", - поділився новиною журналіст Андрій Манчук у Facebook.

Він зазначив, що мільйони боржників в Україні оплачувати комуналку, яка постійно зростає, просто не в змозі.

"Їм ніби натякнули на майбутню долю", - вважає він.

У коментарях до посту Манчук уточнив, що "місцеві жителі скаржаться на погрози, але влада не бачить у шибениці нічого незаконного".

У Житомирі встановили шибениці для ЖКГ-боржників / facebook.com/andriy.manchuk

А один з коментаторів - Ілля Дерев'янко - заявив, що головою креативного ОСББ, де встановили ЖКГ-шибениці, нібито є підполковник ЗСУ.

Довідка. За лютий цього року заборгованість українців з оплати послуг ЖКГ зросла на 1,1 млрд гривень. За даними Держстату, на 1 березня 2021 року, сума заборгованості становить рекордні в історії країни 82,1 млрд гривень.

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