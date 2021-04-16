"Креативний натяк": в Житомирі встановили шибениці для ЖКГ-боржників

Влада заявила, що не бачить в конструкції нічого незаконного.
У Житомирі креативно вирішили боротися з комунальними боржниками: там у дворі одного з будинків встановили шибеницю з манекенами повішених боржників.
"У Житомирі встановили імпровізовану шибеницю для боржників за житлово-комунальні послуги. Креативна арт-інсталяція гідності та свободи", - поділився новиною журналіст Андрій Манчук у Facebook.
Він зазначив, що мільйони боржників в Україні оплачувати комуналку, яка постійно зростає, просто не в змозі.
"Їм ніби натякнули на майбутню долю", - вважає він.
У коментарях до посту Манчук уточнив, що "місцеві жителі скаржаться на погрози, але влада не бачить у шибениці нічого незаконного".
А один з коментаторів - Ілля Дерев'янко - заявив, що головою креативного ОСББ, де встановили ЖКГ-шибениці, нібито є підполковник ЗСУ.
Довідка. За лютий цього року заборгованість українців з оплати послуг ЖКГ зросла на 1,1 млрд гривень. За даними Держстату, на 1 березня 2021 року, сума заборгованості становить рекордні в історії країни 82,1 млрд гривень.
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