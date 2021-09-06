В одній з гімназій Києва отруїлися майже 200 дітей, злягли й деякі батьки / УНІАН

Майже дві сотні дітей отруїлися в одній зі столичних гімназій. Про це повідомляють батьки учнів. Кажуть, ще в четвер, 2 вересня, після занять дітям стало погано.

Додому школярі їхали з температурою і нудотою. Потім - додалася діарея і блювота. На наступний день в однієї з учениць виявили норовірус - це один з різновидів кишкової інфекції. Він швидко розвивається і може передаватися повітряно-крапельним шляхом, через воду, їжу, або брудні руки, повідомляє ТСН.

Інші діти аналіз на цей вірус поки не здавали. Але зараз школярів з такими ж симптомами майже 170. Вони навчаються в різних класах, з другого до п'ятого.

Слідом за ними злягли й деякі батьки.

В адміністрації гімназії інцидент поки не коментують.

Реклама

Зразки води, продуктів і готової їжі вже зібрала Держпродспоживслужба, результати обіцяють за кілька днів.

Довідка

Норовірус - це кишкова інфекція, викликана вірусом Норфолк (Норуолк, Norwalk virus), який належить до мікроорганізмів, що містять РНК. Вірус назвали на честь американського міста, де його вперше виділили - штат Огайо, США. Норовірусна інфекція відрізняється високою контагіозністю. Вона здатна викликати масштабні епідемії. До неї сприйнятливі всі, незалежно від статі та віку. Вивчено 7 генетичних груп норовірусу, але тільки 3 з них небезпечні для людини. Патоген стійкий до багатьох дезінфекторів, за винятком засобів, що містять хлор.

Раніше йшлося про те, що в одній зі столичних шкіл – масове отруєння. За словами мами одної з постраждалих дітей, захворіли, щонайменше, 50 школярів. Її дитину - ученицю другого класу - 3 вересня забрали зі школи з температурою і нудотою. Жінка розповіла, що дитину рвало кожні 15 хвилин. За ніч у класі ще п'ятеро дітей почали скаржитися на такі ж симптоми, схожі на отруєння.