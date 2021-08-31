В Офісі генпрокурора пояснили, чому й досі не пред'явили підозру Путіну

Чому Путіну не оголосили підозру по Іловайську / Reuters

Президенту РФ Володимиру Путіну й досі не пред'явили підозру у справі про Іловайську трагедію через те, що у нього є функціональний імунітет.

"На сьогодні згадану особу не притягнуто українськими правоохоронними органами до кримінальної відповідальності, оскільки, по-перше, існує так званий функціональний імунітет. Йдеться про міжнародне право", - повідомив голова департаменту з нагляду за кримінальними справами щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту, Офісу генпрокурора Юрій Рудь в ефірі каналу Дом.

Він пояснив, що міжнародне право визначає функціональний імунітет для перших осіб держав, прем'єр-міністрів, міністрів закордонних справ, а також очільників та співробітників дипломатичних місій.

"Так от, на час виконання ними повноважень вони не можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив Рудь.

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За його словами, існують прецедентні рішення, зокрема, Міжнародного Суду ООН у справі Конго проти Бельгії, де суд чітко визначив, що є функціональний імунітет щодо таких держав.

"Тому наші дії щодо притягнення до кримінальної відповідальності на даному етапі однозначно викличуть позов Російської Федерації проти України до Міжнародного Суду ООН, який, щодо світової практики буде не на нашу користь. Крім того, ми розуміємо, що Інтерпол не оголошує за такими статтями в розшук. Ми розуміємо, що є Міжнародний кримінальний суд, який у своїй діяльності не керується жодними імунітетами. І ми активно співпрацюємо з Офісом прокурора Міжнародного кримінального суду в цьому напрямку. Передаємо відповідні аналітичні документи та інформацію", - додав він.

Нагадаємо, раніше російський президент Володимир Путін звинуватив Україну в діях, які нібито спрямовані на зрив мирного процесу по Донбасу.

За його словами, в Кремлі припускають, що Київ, мовляв, відмовляється від врегулювання збройної конфронтації. У зв'язку з цим глава РФ закликає канцлера ФРН Ангелу Меркель напередодні її зустрічі з президентом Володимиром Зеленським "вплинути на українську сторону".