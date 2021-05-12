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В Офісі генпрокурора заявили, що проситимуть суд заарештувати Медведчука

12 травня 2021, 21:22
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У прокуратурі зазначили, що 11 травня Медведчуку повідомили про підозру у спосіб, передбачений КПК України. А сьогодні його викликали з іншого приводу.

Медведчук
В Офісі генпрокурора розповіли, навіщо викликали Медведчука / УНІАН

Голова політради партії "Опозиційна платформа - за життя" Віктор Медведчук став підозрюваним у справі про державну зраду ще 11 травня. Сьогодні його викликали в Офіс генпрокурора для проведення слідчих дій, а не вручення підозри. Також нардепу вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

"У зв'язку з цим він отримав статус підозрюваного саме з цієї дати (11 травня - ред.)", - пояснили в Офісі генпрокурора.

У прокуратурі зазначили, що 11 травня 2021 року Медведчуку повідомили про підозру у порядку та у спосіб, передбачений КПК України.

Сьогодні ж Медведчуку та його адвокатам вручили примірник підозри, щоб забезпечити право на захист.

"Після його прибуття до Офісу генерального прокурора, на вимогу народного депутата та його захисників, їм було надано примірник врученого 11 травня 2021 року повідомлення про підозру для ознайомлення, з метою забезпечення права на захист", - розповіли в прокуратурі.

Також під час візиту Медведчука до Офісу генпрокурора йому вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Відзначимо, сам Медведчук після допиту розповів журналістам, що поспілкувався зі слідчим, ознайомився зі складеною проти нього підозрою в держзраді, але в межах передбаченої законом процедури йому документ не вручили. Він каже, що отримав лише копію.

Нардеп уточнив, що йому інкримінують дві статті - 111 ("Державна зрада") і 438 ("Порушення законів і звичаїв війни").

Справа Медведчука - про що важливо знати:

  • 11 травня орієнтовно о 16:00 стало відомо, що в Києві на вул. Монтажників правоохоронці почали обшукувати будинок, в якому живе Віктор Медведчук. Згодом з'явилася інформація, що обшук йде у справі про видобуток газу в Криму.
  • Правоохоронці вважають, що у 2015-му Медведчук вступив у змову з російською стороною для видобутку газу в Чорному морі й передав унікальні дані про кримські родовища. Медведчука звинуватили у держзраді.
  • Голову політради партії Опозиційна платформа - за життя, а також народного депутата Тараса Козака звинувачують у державній зраді. Підозру в держзраді підписала генпрокурор Ірина Венедиктова.
  • 12 травня Віктор Медведчук вперше прокоментував звинувачення на свою адресу й обшуки в своєму будинку. За його словами, нічого протизаконного у нього так і не знайшли. А метою обшуків він назвав вручення йому підозри в держзраді.

Віктор Медведчук новини України Офіс генпрокурора
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