В Офісі президента не виключили розмову Зеленського з Путіним

За словами Арестовича, Зеленський може провести переговори з Путіним найближчим часом.
Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.
Як заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, він не виключає прямого контакту президентів України і Росії.
За його словами, розмова Володимира Зеленського з Володимиром Путіним планується.
"Наскільки я знаю, такі плани є (про розмову президентів - ред.)", - сказав Арестович у програмі Свобода слова Савіка Шустера.
Водночас Арестович додав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак зараз веде переговори з представниками нормандського формату з приводу сьогоднішнього загострення на Донбасі.
"Зараз йдуть інтенсивні консультації з цього приводу", - сказав він.
Голова Офісу президента в Facebook підтвердив, що проводить термінові консультації з радниками нормандської четвірки через ситуацію на Донбасі.
"Терміново проводжу консультації з політичними радниками лідерів держав-учасниць нормандського формату. Найближчим часом президент Володимир Зеленський також проведе бесіди з усіма лідерами країн нормандської четвірки", - додав Єрмак.
У нормандську четвірку входять Україна, Німеччина, Франція і Росія. Радником від російської сторони є Дмитро Козак - заступник керівника апарату російського президента.
читайте такожНа Донбасі загострення, загинули українські військовослужбовці
Зазначимо, вдень, 26 березня, бойовики з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля шумів.
В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення.
Ситуація на Донбасі - про що раніше повідомляв Главред:
- Радник української делегації в Тристоронній контактній групі по Донбасу Олексій Арестович заявив, що Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки, через загострення на Донбасі, внаслідок чого загинули четверо українських військових.
- Глава делегації Києва в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що якщо Росія і надалі блокуватиме переговори щодо Донбасу, то вивести ситуацію з глухого кута можна буде тільки із застосуванням серйозних заходів.
- Загострення ситуації в зоні російсько-українського конфлікту на Донбасі триватиме до початку нової хвилі переговорів у Нормандському форматі. Українська армія перебуває в стані боєготовності і готова завдати удару у відповідь по противнику, сказав голова парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія.