В Офісі президента не виключили розмову Зеленського з Путіним

Зеленський може провести переговори з Путіним / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський може найближчим часом провести переговори з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як заявив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, він не виключає прямого контакту президентів України і Росії.

За його словами, розмова Володимира Зеленського з Володимиром Путіним планується.

"Наскільки я знаю, такі плани є (про розмову президентів - ред.)", - сказав Арестович у програмі Свобода слова Савіка Шустера.

Водночас Арестович додав, що керівник Офісу президента Андрій Єрмак зараз веде переговори з представниками нормандського формату з приводу сьогоднішнього загострення на Донбасі.

"Зараз йдуть інтенсивні консультації з цього приводу", - сказав він.

Голова Офісу президента в Facebook підтвердив, що проводить термінові консультації з радниками нормандської четвірки через ситуацію на Донбасі.

"Терміново проводжу консультації з політичними радниками лідерів держав-учасниць нормандського формату. Найближчим часом президент Володимир Зеленський також проведе бесіди з усіма лідерами країн нормандської четвірки", - додав Єрмак.

У нормандську четвірку входять Україна, Німеччина, Франція і Росія. Радником від російської сторони є Дмитро Козак - заступник керівника апарату російського президента.

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Зазначимо, вдень, 26 березня, бойовики з мінометів та іншого озброєння обстріляли позиції Об'єднаних сил біля шумів.

В результаті ворожого обстрілу четверо українських військових загинули, а двоє - отримали поранення.

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