В Офісі президента запропонували перейменувати Україну й озвучили нову назву

Арестович виступив з незвичайною пропозицією / Фото Facebook

Радник глави офісу президента, спікер української делегації в ТКГ по Донбасу Олексій Арестович запропонував Україні змінити назву держави. До того ж він вважає, що росіяни незаконно привласнили собі бренд Русі.

На думку радника Єрмака, якби Україна повернула собі статус Русі, багато чого б змінилося. Він також розглядає варіанти подвійної назви для нашої держави, заявив він в інтерв'ю журналісту Роману Цимбалюку, опублікованому в Youtube.

На уточнювальне запитання, коли буде відповідний президентський указ, Арестович відповів: "Ми працюємо над цим".

"Русь – це ми. Я б змінив назву держави, назвав би нас Русь – Україна, подвійну назву зробив би. Наше завдання – стати Руссю-Україною. Якщо ми це зробимо, про решту можна не сильно турбуватися,", – стверджує він.

У Росії вже "підгоріло"

Однією з перших відреагувала представниця МЗС Росії Марія Захарова. У своєму телеграмі вона з їдким сарказмом зазначила: добре, що стало відомо, чим займається офіс Зеленського.

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Щодо нової назви для України вона сумувала – дарує нам варіант "Укрусь".

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Нагадаємо, раніше Олексій Арестович заявляв, що на законодавчому рівні в Україні потрібно чітко розмежувати термінологію "российский" и "русский", а також врегулювати на законодавчому рівні поняття "російська культура" і "російська мова". Причому слід уточнити, що російська мова виникла в Україні, і це історична мова держави – як і українська.