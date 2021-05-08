В Офісі президента зробили заяву про вступ України до ЄС

В ОП розповіли про євроінтеграційні перспективи / 24 Канал

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква заявив, що Україна набуває все більше підтримки держав-членів Європейського Союзу за своєю євроінтеграційною перспективою.

Він також розповів, які домовленості закріплює декларація, яку Володимир Зеленський підписав зі своїм латвійським колегою Егілсом Левітсом.

Він зазначив, що Латвія підтримає заявку України на членство в Європейському Союзі.

"У цій двосторонній декларації йдеться про багато важливих речей з точки зору євроінтеграції України. Йдеться про прогрес України у виконанні Угоди про асоціацію з ЄС, а також про підтримку Латвією її оновлення. Йдеться про підтримку Латвією оновлення політики Східного партнерства в контексті ще більших євроінтеграційних прагнень України", - підкреслив політик.

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За його словами, у багатьох країнах-членах ЄС досить великий відсоток тих, хто підтримує членство України в Євросоюзі.

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