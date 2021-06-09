В Офісі президента зробили заяву перед зустріччю Байдена і Путіна

Єрмак висловився про зустріч Байдена і Путіна / УНІАН

Глава Офісу президента Андрій Єрмак впевнений, що на зустрічі президента США Джо Байдена з президентом Росії Володимиром Путіним американська сторона дотримуватиметься принципової позиції щодо України.

За його словами, це стосується підтримки суверенітету і територіальної цілісності.

Єрмак зазначає, що зустріч Байдена і Путіна 16 червня дуже важлива, і під час телефонної розмови президент США обговорив з українським лідером Володимиром Зеленським всі питання перед самітом.

"Адже Сполучені Штати є стратегічним партнером України, який завжди підтримує територіальну цілісність і суверенітет нашої країни. Це ж президент України почув і під час цієї розмови з президентом США. Ця позиція є принциповою і непохитною", - відзначив Єрмак.

Він додав, що розглядати і вирішувати без України будь-які питання, які стосуються її, нелогічно і це не відповідає національним інтересам.

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Зустріч Байдена і Путіна - про що раніше повідомляв Главред:

24 травня відбулися консультації Вашингтона і Москви з питань американо-російських відносин. Делегації очолювали радник американського президента з питань нацбезпеки Джейк Салліван і секретар Радбезу РФ Микола Патрушев. Сторони домовилися продовжити діалог в рамках саміту США і Росії.

25 травня в Білому домі і Кремлі офіційно підтвердили, що зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві.

Представник Білого дому Аманда Слоат розповіла про те, що Байден на переговорах з Путіним заявить йому про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков вважає, що Путін звернеться до Байдену з проханням підтримати "переговори" Києва з бойовиками "ЛДНР" на Донбасі і виконання Мінських угод.