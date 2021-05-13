В офіси київського метро і Київпастрансу прокуратура прийшла з обшуками

В офіси київського метро прийшли з обшуками / УНІАН

В офісі комунального підприємства "Київський Метрополітен" співробітники столичної прокуратури та Держфіскальної служби проводять обшуки в рамках кримінального провадження. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Провадження було відкрито за фактом умисного ухилення від сплати податків при проведенні робіт з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар.

Згідно з матеріалами слідства, роботи з будівництва Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив "Виноградар" велися протягом 2020 року. Їх здійснювали посадові особи ВАТ "Київметробуд" на замовлення генпідрядника КП"Київський метрополітен".

"При цьому ВАТ "Київметробуд" замовляло роботи з ремонту обладнання у товариства, яке отримані від комунального підприємства кошти перераховувало на рахунки підприємств з ознаками фіктивності. Сума збитку, за попередніми даними, становить близько 9 млн грн", - заявили в прокуратурі.

За версією прокуратури, ВАТ Київметробуд здавало в оренду афілійованому підприємству власні виробничі потужності, на яких фактично самим комунальним підприємством виготовлялися залізобетонні конструкції, а бюджетні кошти перераховувалися на афілійоване підприємство.

читайте такожУ київському метро відмовилися від зелених карт: як оплатити проїзд



Нагадаємо, раніше повідомлялося: