В окупованому Сніжному загинула 2-річна дівчинка: в ОБСЄ з'ясували подробиці трагедії

Представники місії поговорили з матір'ю загиблої дитини. Жінка розповіла, що гранату підірвав батько дівчинки.
У лютому 2021 року в окупованому Сніжному внаслідок вибуху гранати загинула дворічна дівчинка. Гранату активував батько дитини.
Про трагедію повідомляється в щоденному звіті місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) за 20 квітня.
Місія ОБСЄ повідомила, що 16 квітня персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню з ранами голови, що відповідали наслідкам вибуху.
9 квітня мама дівчинки розповіла спостерігачам подробиці трагедії, яка сталася ще 8 лютого. За її словами, коли вона прокинулася і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, то почула вибух. Жінка зазначила, що її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні. Дитину прооперували в лікарні Донецька, але 20 лютого дівчинка померла.
Загибель дитини на Донбасі - про що раніше писав Главред:
- В окупованому населеному пункті Олександрівському загинув 5-річний хлопчик.
- РФ звинуватила Україну в обстрілі та почала поширювати фейки про те, що дитина загинула нібито в результаті удару безпілотника ЗСУ.
- Спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін зажадав виключити Україну з Ради Європи.
- Радник з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович прокоментував ситуацію навколо загибелі дитини на окупованому Донбасі. За його словами, хлопчик загинув внаслідок детонації вибухового пристрою, знайденого у дворі.
- У свою чергу блогер Олександр Коваленко уточнив, що пропагандисти РФ синхронно і активно включилися в поширення фейку, що в Олександрівці на околиці Донецька в результаті дій ЗСУ загинула дитина.
- Він пояснив, що пропагандистам РФ було принципово важливо поширити фейк про те, що село Олександрівське знаходиться поблизу Донецька, а саме, навмисне сплутати його з прифронтовим селом Олександрівка, що знаходиться на лінії фронту.
- Він зазначив, що село Олександрівське, в якому стався трагічний інцидент, знаходиться в найглибшому тилу окупантів, і жоден дрон ЗСУ туди просто не може долетіти.
- Спостерігачі ОБСЄ займаються розслідуванням трагедії. У звіті за 8 квітня йдеться, що їм вдалося поспілкуватися з рідними дитини. Вони надали медичне свідоцтво, в якому зазначається, що хлопчик помер 2 квітня від вибухової травми і множинних осколкових поранень.