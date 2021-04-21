В окупованому Сніжному загинула 2-річна дівчинка: в ОБСЄ з'ясували подробиці трагедії

Місія ОБСЄ розслідує загибель дитини в Сніжному / OSCE / Evgeniy Maloletka

У лютому 2021 року в окупованому Сніжному внаслідок вибуху гранати загинула дворічна дівчинка. Гранату активував батько дитини.

Про трагедію повідомляється в щоденному звіті місії Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) за 20 квітня.

Місія ОБСЄ повідомила, що 16 квітня персонал моргу в непідконтрольному уряду Донецьку повідомив, що дівчинка померла 20 лютого після того, як 8 лютого її госпіталізували в лікарню з ранами голови, що відповідали наслідкам вибуху.

9 квітня мама дівчинки розповіла спостерігачам подробиці трагедії, яка сталася ще 8 лютого. За її словами, коли вона прокинулася і збиралася увійти в кімнату, де спали її дві дочки, то почула вибух. Жінка зазначила, що її чоловік активував ручну гранату, яка вибухнула в приміщенні. Дитину прооперували в лікарні Донецька, але 20 лютого дівчинка померла.

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