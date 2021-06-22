В Олешківському лісі масово цвітуть загадкові кактуси

Херсонська поляна нагадує Мексику / Facebook

Олешківський ліс в Херсонській області потопає в цвіту яскраво-жовтих кактусів. Незважаючи на піщані кучугури, екзотичні рослини заповнили цілі території.

Як йдеться в сюжеті ТСН. Ранок, кактуси виявили навесні. Їх випадково побачили місцеві жителі.

Тим часом, вчені стверджують, що рослина називається опунція і її часто висаджують на клумбах. Тому загадкою залишається те, яким чином вона потрапила в ліс. Можливо, її там посадили спеціально.

Незважаючи не це, кактуси перезимували і добре розрослися. Однак експерти дещо побоюються такої екзотики, тому що, за їхніми словами, вона може повністю витіснити місцеву флору.

Довідка

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В Вікіпедії кажуть, що опунція - це кактус, який росте в межах Північної і Південної Америки. Всього підраховано близько 300 видів даної рослини з овальними стеблами, сплощеної форми, які гілкуються і утворюють кущ в 2-4 метри.

Рослина вкрита не тільки колючками, а й найдрібнішими глохідіями, які легко відокремлюються від кактуса.

Квітки опунції бувають жовтого або червоного кольору.