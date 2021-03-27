В ООН 47 країн відкрито назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі / Фото: Reuters

В ООН 47 країн з нагоди сьомої річниці ухвалення Генеральною Асамблеєю резолюції "Територіальна цілісність України" виступили зі спільною заявою. Вони визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

"Попри чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує зухвалі порушення і зловживання в галузі прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові", - йдеться в заяві ООН, повідомляє МЗС України.

Відзначається, що дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, вони суперечать міжнародному праву, включаючи Статут ООН, а також йдуть всупереч з Гельсінським прикінцевим актом, міжнародним гуманітарним правом і правом в області прав людини. Спроби Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані.

"Ми також рішуче засуджуємо продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей, яке свідчать про нехтування її зобов'язаннями, взятими згідно з Мінськими домовленостями", - підкреслили в заяву.

В ООН закликали Росію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим і міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму.

Відзначимо, в резолюції, яка була ухвалена 27 березня 2014 року, міжнародне співтовариство підтвердило свою повну підтримку суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України.

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