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В ООН 47 країн відкрито назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі

27 березня 2021, 07:25
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Попри чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму, сказано в спільній заяві.

ООН
В ООН 47 країн відкрито назвали Росію стороною конфлікту на Донбасі / Фото: Reuters

В ООН 47 країн з нагоди сьомої річниці ухвалення Генеральною Асамблеєю резолюції "Територіальна цілісність України" виступили зі спільною заявою. Вони визнали Росію стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником.

"Попри чіткі вимоги Генеральної Асамблеї, Російська Федерація не зупинила свою тимчасову окупацію Криму. Навпаки, вона продовжує зухвалі порушення і зловживання в галузі прав людини, а також нарощування військового потенціалу на півострові", - йдеться в заяві ООН, повідомляє МЗС України.

Відзначається, що дії Росії викликали занепокоєння у всьому світі, вони суперечать міжнародному праву, включаючи Статут ООН, а також йдуть всупереч з Гельсінським прикінцевим актом, міжнародним гуманітарним правом і правом в області прав людини. Спроби Росії узаконити спробу анексії Криму не є і не будуть визнані.

"Ми також рішуче засуджуємо продовження Росією дестабілізації ситуації в Україні, особливо дії Росії в окремих районах Донецької та Луганської областей, яке свідчать про нехтування її зобов'язаннями, взятими згідно з Мінськими домовленостями", - підкреслили в заяву.

В ООН закликали Росію негайно припинити окупацію нею Автономної Республіки Крим і міста Севастополь і повністю виконати відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо ситуації в Криму.

Відзначимо, в резолюції, яка була ухвалена 27 березня 2014 року, міжнародне співтовариство підтвердило свою повну підтримку суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України.

Війна на Донбасі - про що йшлося раніше:

  • 26 березня російські незаконні збройні формування обстріляли позиції ООС на Донбасі поблизу Шумів. Унаслідок ворожого вогню загинуло 4 українських військових.
  • Радник делегації України в ТКГ щодо Донбасу Олексій Арестович заявив, що Київ у зв'язку з ситуацією має намір ініціювати позачергове засідання групи з безпеки. Переговори планують провести 27 березня. Очікується відповідь російської сторони.
  • Президент України Володимир Зеленський закликав усіх лідерів країн нормандської четвірки докласти максимальних зусиль для того, щоб на Донбасі був повністю збережений режим припинення вогню.
  • Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що виконання Мінських домовленостей про всеосяжний режим припинення вогню на Донбасі поставлено під загрозу через постійні провокації з боку проросійських бойовиків.

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