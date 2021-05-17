Названо дату великої пресконференції Зеленського: про що говоритиме президент

Зустріч глави держави з журналістами відбудеться напередодні дворіччя інавгурації Володимира Зеленського.
Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію в четвер, 20 травня, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
Як підкреслив він у коментарі виданню Strana.ua, зустріч глави держави з журналістами відбудеться напередодні дворіччя інавгурації Зеленського.
Зазначимо, що цю ж дату спілкування гаранта з журналістами раніше називали і джерела Української правди.
"Команда Зеленського планує провести його прес-конференцію 20 травня", – йдеться в повідомленні.
Про що говоритиме президент на прес-конференції:
"Формат, можливі обмеження в зв'язку з тим же ковідом, опрацьовуються прямо зараз і будуть офіційно озвучені в самий найближчий час, коли визначимо всі деталі. У будь-якому випадку, це буде досить велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського та обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року", - сказав Подоляк.
Він додав, що Офіс президента постарається отримати максимальне представництво засобів масової інформації.
"Акредитації буде. Правила і час оголосимо додатково", - заявив радник глави ОП.
Нагадаємо, минулого року прес-конференція Володимира Зеленського також відбулася 20 травня. У зв'язку з карантинними обмеженнями, вона проходила на вулиці з дотриманням норм соціальної дистанції.
Пресконференція Зеленського: про що повідомлялося раніше
- Прес-секретар президента Юлія Мендель заявила про те, що глава держави може провести наступну велику пресконференцію до другої річниці своєї інавгурації - до 20 травня 2021 року.
- За її словами, підготовка пресконференції - "це командна робота".
- Вона також стверджує, що Зеленський не повинен регулярно давати пресконференції.
- Раніше Мендель анонсувала проведення великої пресконференції Зеленського до другої річниці його президентства.