Названо дату великої пресконференції Зеленського: про що говоритиме президент

Володимир Зеленський / president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський проведе прес-конференцію в четвер, 20 травня, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Як підкреслив він у коментарі виданню Strana.ua, зустріч глави держави з журналістами відбудеться напередодні дворіччя інавгурації Зеленського.

Зазначимо, що цю ж дату спілкування гаранта з журналістами раніше називали і джерела Української правди.

"Команда Зеленського планує провести його прес-конференцію 20 травня", – йдеться в повідомленні.

Про що говоритиме президент на прес-конференції:

"Формат, можливі обмеження в зв'язку з тим же ковідом, опрацьовуються прямо зараз і будуть офіційно озвучені в самий найближчий час, коли визначимо всі деталі. У будь-якому випадку, це буде досить велика і докладна розмова, щоб можна було підвести підсумки перших двох років каденції Володимира Зеленського та обговорити ключові напрямки роботи і рішення, які повинні бути прийняті протягом третього року", - сказав Подоляк.

Він додав, що Офіс президента постарається отримати максимальне представництво засобів масової інформації.

"Акредитації буде. Правила і час оголосимо додатково", - заявив радник глави ОП.

Нагадаємо, минулого року прес-конференція Володимира Зеленського також відбулася 20 травня. У зв'язку з карантинними обмеженнями, вона проходила на вулиці з дотриманням норм соціальної дистанції.

Пресконференція Зеленського: про що повідомлялося раніше