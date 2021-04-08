В ОП відповіли на заяву Мендель про "українську російську мову"

Юлія Мендель / Главред

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував заяву прес-секретаря президента України Юлії Мендель про "українську російську мову".

Як підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ, висловлювання Мендель, що отримало широкий резонанс, є її приватною думкою

Заступник глави ОП пояснив, що в Офісі президента "не піднімають мовне питання".

"Ми, навпаки, не піднімаємо мовне питання. Я думаю, що це приватна думка прес-секретаря президента і міністра внутрішніх справ [Арсена Авакова] про те, що немає монополії на російську мову в однієї країни [Російської Федерації, — НВ]", — додав Тимошенко.

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