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В ОП відповіли на заяву Мендель про "українську російську мову"

8 квітня 2021, 14:22

Кирило Тимошенко заявив про те, що в ОП "не піднімають мовне питання".

На слова Мендель відповіли В ОП
Юлія Мендель / Главред

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко прокоментував заяву прес-секретаря президента України Юлії Мендель про "українську російську мову".

Як підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ, висловлювання Мендель, що отримало широкий резонанс, є її приватною думкою

Заступник глави ОП пояснив, що в Офісі президента "не піднімають мовне питання".

"Ми, навпаки, не піднімаємо мовне питання. Я думаю, що це приватна думка прес-секретаря президента і міністра внутрішніх справ [Арсена Авакова] про те, що немає монополії на російську мову в однієї країни [Російської Федерації, — НВ]", — додав Тимошенко.

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Російська мова в Україні:

  • Юлія Мендель заявила про те, що Росія не є монополістом і власником російської мови. За її словами, "українська російська", є також частиною культурного розмаїття України.
  • Раніше глава Міністерства внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що в Україні потрібно вітати розвиток нашої російської мови, на якому говорять мільйони громадян, і дозволяти йому вільно розвиватися.
  • Державною в нашій країні може бути тільки українська, проте російська є частиною нашої культурної аури і теж належить українцям, вважає він.
  • Глава МВС додав, що в умовах гібридної війни Росії проти української держави, в якій велику роль відіграє пропаганда, наша держава зобов'язана використовувати російську для контрпропаганди.
  • Аваков підкреслив, що російською у світі говорять близько 300 млн осіб, і тільки половина з них живе на російській території.
російська мова новини України Кирило Тимошенко Юлія Мендель Офіс президента
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