В ОП розповіли, кого з жителів ОРДЛО покарають за участь у виборах до Держдуми

Олексій Арестович / УНІАН

Відповідальність місцевих жителів Криму і Донбасу за участь у виборах у Держдуму, які проходили останні три дні, буде залежати від рівня їх залученості в них, заявив радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович.

"Тут не треба всіх одним світом мазати. Тут треба дивитися в кожній окремій ситуації. Є люди, які змушені це зробити, щоб не залишитися без роботи. Ті ж самі бюджетники, яких ставлять на окупованих територіях в дуже жорстке становище: не "голосуєш" – ти без роботи. А можливо, тебе ще будуть переслідувати. Є люди, які добровільно взяли і пішли", - пояснив Арестович в ефірі телеканалу Дом.

За його словами, рішення про відповідальність за участь у виборах до Держдуми будуть прийматися після деокупації Криму і частини Донбасу.

"Ми відокремимо зерна від плевел. Будемо розбиратися по суті в кожному випадку окремо", - підкреслив радник глави ОП, зазначивши, що вивченням цих ситуацій будуть займатися спецслужби, правоохоронці та інші українські органи влади.

"Я повністю впевнений, що прості люди не постраждають. Постраждають в першу чергу ті, які приймали відповідні рішення і виступали посібниками окупантів. Тобто брали активну та свідому участь в організації антиукраїнської діяльності, порушенні українського та міжнародного законодавств. І сприяли діяльності окупанта", - додав Арестович.

Реклама

читайте такожУ РФ злили схему "голосування" на виборах до Держдуми РФ жителів "ЛНР"

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що перед виборами до Держдуми в ОРДЛО почали масово видавати жителям російські паспорти - так Кремль намагається забезпечити явку на вибори на тлі недовіри до виборчого процесу в РФ і падіння рейтингу правлячої партії.

У Європейському парламенті закликають ЄС бути готовим не визнавати вибори до Держдуми РФ. Це буде в тому випадку, якщо парламентські вибори 2021 року в Росії будуть визнані шахрайськими і такими, які були проведені з порушенням демократичних принципів і міжнародного права.