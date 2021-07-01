Здебільшого Карпати і дача: половина українців планує виїхати з дому в літню відпустку-2021

Залишити дім в основному хочуть чоловіки/ 1zoom.ru

Літо-2021 48% українців планують провести за межами будинку. Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), результати якого опублікували в четвер, 1 липня.

"На першому місці за популярністю, як і рік тому, - відпочинок в Карпатах та інших місцях України (18,8%). На другому місці за популярністю-відпочинок на дачах і заміських будинках (11,3%). Третє місце займає відпочинок за кордоном-9,2%. До Криму, як і рік тому, планує їхати 1% опитаних українців", - йдеться у звіті за підсумками дослідження.

Відпочивати вдома планують 40,1% жінок і 28,2% чоловіків. Однак, на відпочинок в Карпатах і за кордоном збираються більше чоловіків (22,0% і 10,7% відповідно), ніж жінок (16,2% і 8,0% відповідно). Відпочинок на дачі, в заміському будинку і поїздки в село більше воліють жінки (12,0% і 9,7%).

Люди старшого віку частіше планують відпочивати вдома. У категорії 70 + років таких 63,4%.

Цікаво, що кількість тих, хто не поїде відпочивати, обернено пропорційно рівню фінансової забезпеченості: чим нижче дохід, тим більше тих, хто не поїде відпочивати і навпаки.

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"Така ж тенденція простежується у тих, хто залишиться вдома: чим нижче дохід, тим більше бажаючих залишитися вдома і навпаки. Тих, хто планує їхати за кордон, більше серед тих, хто може дозволити собі купувати дорогі речі і тих, хто може собі дозволити купити все, що захочуть (відповідно 21,7% і 24,1%)", - зазначено в звіті.

Відпочинок на дачі або в заміському будинку більше планують городяни, а за кордон збираються більше жителі сіл.

Поїздки в Карпати та інші місця України більше планують жителі Західного і Південного регіонів. Відпочивати за кордоном більше прагнуть жителі центрального і Західного регіонів.

Нагадаємо, Google проаналізував пошукові запити українських користувачів за останні 3 місяці, пов'язані з відпочинком і склав топ-10 напрямків всередині країни і топ-10 закордонних курортів в період пандемії COVID-19.

Найпопулярніші напрямки відпочинку в Україні:

Бердянськ Залізний Порт Коблево Затока Кирилівка Одеса Арабатська Стрілка Сєдово Скадовськ Щасливцеве

У той же час, враховуючи те, що сьогодні все більше країн відкривають свої кордони для українців, зростає кількість запитів про відпочинок на зарубіжних курортах. Який рік поспіль найпопулярнішим серед українців напрямком відпочинку за кордоном залишається Туреччина.

Найпопулярніші напрямки відпочинку за кордоном: