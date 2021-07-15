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Справу можуть "зам'яти": у готелі на Прикарпатті чоловік вистрілив дівчині в обличчя

15 липня 2021, 06:40

Травм дістала ще одна людина - брат постраждалої. Його вдарили рукояткою пістолета по голові.

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44-річний киянин спочатку погрожував, а потім застосував зброю
​​/ Фото instagram

В Івано-Франківській області відпочинок кількох постояльців у резиденції Синьогора закінчився стріляниною. Постраждали двоє - 20-річна дівчина та її брат.

Інцидент стався в ніч з 9 на 10 липня. Як повідомили в ГУ Національної поліції, між двома групами відпочиваючих виникла сварка. В ході конфлікту один з громадян здійснив постріл з травматичної зброї. Двоє людей дістали легких тілесних ушкоджень.

Як заявила поранена українка, конфлікт розв'язав 44-річний киянин, який згодом і відкрив вогонь з травматичної зброї. Подробиці нападу потерпіла розповіла на своїй сторінці в Instagram. У соцмережі вона підписана як Анастасія Бандерівська.

За словами дівчини, вона приїхала відпочивати в готель з компанією друзів і рідних, зокрема з братом, нареченим і двома маленькими дітьми. Конфлікт між постояльцями і ще одним гостем готелю - 44-річним чоловіком, жителем Києва - спалахнув пізно ввечері. Останній звинуватив хлопців у тому, що вони нібито курили в коридорі, але дівчина заявила, що це не так.

Незабаром чоловік почав знімати компанію на камеру телефону, те ж саме зробив наречений Анастасії. Спочатку киянин погрожував: "Я зараз вас тут перестріляю". А потім чоловік дійсно відкрив вогонь.

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Спершу він ударив рукояттю зброї по голові брата дівчини. Коли та побігла до хлопця, чоловік вистрілив. Куля влучила в обличчя, а саме щоку і ніс постраждалої.

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Постраждала дівчина побоюється, що справу можуть "зам'яти" / Фото instagram

Дівчина також заявила, що справу нібито можуть "зам'яти". Вона стверджує, що стрілка пізніше відпустили, а саме провадження з хуліганства перекваліфікували на нанесення легких тілесних ушкоджень.

На сайті поліції Івано-Франківської області дійсно повідомляється, що слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст. 125 Кримінального кодексу України - умисне легке тілесне ушкодження. Карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на термін до двохсот годин, або виправними роботами на термін до одного року.

Як повідомляв Главред, в селі Фонтанка під Одесою біля ТЦ Рів'єра прямо посеред дня невідомий чоловік відкрив вогонь з автомата. Пізніше деяких стрілків затримали в ресторані "Море". У поліції повідомили, що так чеченці святкували весілля.

поліція новини Прикарпаття
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