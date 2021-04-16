У Парижі стартували переговори Зеленського з Макроном

Володимир Зеленський і Еммануель Макрон / УНІАН

У Парижі почалися переговори президента України Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном.

До переговорів незабаром приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє прес-служба Офісу президента України.

Згідно з повідомленням, лідери країн обговорять ситуацію на сході України.

Українського лідера Макрон зустрів біля Єлисейського палацу і вони вирушили на переговори.

Переговори Путіна, Меркель і Макрона: