У Парижі стартували переговори Зеленського з Макроном

До переговорів незабаром приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель.
У Парижі почалися переговори президента України Володимира Зеленського з його французьким колегою Еммануелем Макроном.
До переговорів незабаром приєднається канцлер Німеччини Ангела Меркель, повідомляє прес-служба Офісу президента України.
Згідно з повідомленням, лідери країн обговорять ситуацію на сході України.
Українського лідера Макрон зустрів біля Єлисейського палацу і вони вирушили на переговори.
Переговори Путіна, Меркель і Макрона:
- 30 березня президент РФ Володимир Путін поговорив у форматі відеоконференції з Ангелою Меркель та Еммануелем Макроном.
- За повідомленням прес-служби Кремля, Путін знову заявляв, що Україна повинна виконувати всі досягнуті на вищому рівні домовленості.
- Також Путін наполягав на прямому діалозі з російськими "представниками" Донецька і Луганська і "врегулюванні правових аспектів особливого статусу Донбасу".
- У той же час у президента Франції Еммануеля Макрона розповіли іншу версію тристоронніх переговорів Путіна, Меркель і Макрона.
- Як повідомила прес-служба французького президента, сторони відзначили, що необхідно, щоб Росія взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- У прес-службі уряду Німеччини зазначили, що канцлер і президент Франції закликали до проведення переговорів у нормандському форматі по реалізації Мінських домовленостей.
Автор: Олексій Тичина