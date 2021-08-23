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У перинатальному центрі Запоріжжя новонароджений малюк отримав опіки через медсестру

23 серпня 2021, 20:17

За статтею передбачено обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років.

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Дитина постраждала відразу після народження / pixabay

У Запорізькій області в перинатальному центрі новонароджена дівчинка отримала опіки спини і сідниць, після того, як її після народження поклали на зігріваючий килимок.

Як повідомили у Національній поліції, до правоохоронців звернувся батько дитини.

"Поліція встановила, що дитина народилася 20 серпня шляхом кесаревого розтину і дві медичні сестри на тривалий час поклали новонароджену дівчинку на електричний зігріваючий килимок. В результаті немовля отримало опіки спини I ступеня і сідниць II ступеня. Зараз стан її стабільний", - йдеться в повідомленні.

Співробітниць перинатального центру відсторонили від виконання своїх професійних обов'язків на період проведення службового розслідування.

"За даним фактом порушено кримінальне провадження за ч.2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому) Кримінального кодексу України", — зазначили в поліції.

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За статтею передбачено обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Наразі проводять досудове розслідування.

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Як повідомляв Главред, на Харківщині ділки також продавали іноземцям немовлят і робили все це під виглядом програми сурогатного материнства. Служба безпеки викрила незаконну схему.

До складу організованої групи входили жителі Київської та Харківської областей. Зокрема-керівники одного зі столичних центрів репродуктивної медицини. "Власна" дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовнику в 60 тисяч доларів.

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