У перший день на посаді голови МОЗ Ляшко дав амбітну обіцянку

Віктор Ляшко назвав мету на найближчі сто днів на посаді голови МОЗ / УНІАН

Новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у перший день на новій посаді розкрив плани на найближчі сто днів своєї роботи.

За його словами, він поставив перед собою амбітну мету, передає Україна 24.

"Ми повинні ввести 10 мільйонів доз вакцини (від коронавірусу, - ред.) впродовж 100 днів. Ми працюємо над цим, це пріоритет", - сказав Ляшко.

У свою чергу, нардеп Ірина Верещук заявила в ефірі телеканалу: "Якщо міністр цього не зробить - він піде у відставку".

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За офіційними даними МОЗ, 8 913 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 20 травня 2021 року.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 971 034 людини, з них отримали 1 дозу - 971 032 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 60 696 осіб. Всього зроблено 1 031 728 щеплень.

Станом на 20 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 577 799 осіб.

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