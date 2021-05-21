УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У перший день на посаді голови МОЗ Ляшко дав амбітну обіцянку

21 травня 2021, 10:04
Прослухати новину
Зупинити

Плани новопризначеного міністра охорони здоров'я стосуються кампанії з вакцинації від коронавірусу в Україні.

Віктор Ляшко
Віктор Ляшко назвав мету на найближчі сто днів на посаді голови МОЗ / УНІАН

Новопризначений міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у перший день на новій посаді розкрив плани на найближчі сто днів своєї роботи.

За його словами, він поставив перед собою амбітну мету, передає Україна 24.

"Ми повинні ввести 10 мільйонів доз вакцини (від коронавірусу, - ред.) впродовж 100 днів. Ми працюємо над цим, це пріоритет", - сказав Ляшко.

У свою чергу, нардеп Ірина Верещук заявила в ефірі телеканалу: "Якщо міністр цього не зробить - він піде у відставку".

Вакцинація від коронавірусу в Україні

За офіційними даними МОЗ, 8 913 осіб щеплено проти COVID-19 за добу 20 травня 2021 року.

З початку прищеплювальної кампанії щеплено 971 034 людини, з них отримали 1 дозу - 971 032 людини, повністю імунізовані та отримали 2 дози - 60 696 осіб. Всього зроблено 1 031 728 щеплень.

Станом на 20 травня 2021 року в лист очікування вакцинації від COVID-19 записалися 577 799 осіб.

Відставка Степанова і призначення Ляшка - про що писав Главред:

  • Міністра охорони здоров'я України Максима Степанова відправили у відставку 18 травня.
  • Як заявив у Верховній Раді прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, основною причиною подання на звільнення Степанова був зрив кампанії з вакцинації від COVID-19.
  • 20 травня Верховна Рада призначила Віктора Ляшка новим міністром охорони здоров'я. "За" віддали свої голоси 262 народних обранці.

МОЗ новини України коронавірус в Україні Віктор Ляшко вакцинація від коронавірусу
Зараз ви переглядаєте новину «У перший день на посаді голови МОЗ Ляшко дав амбітну обіцянку». Інші новини України читайте в розділі «Україна». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Популярне
Катя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванокКатя Осадча показала колекцію своїх наймодніших вишиванок "Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото"Гаряче": Надя Дорофєєва показала трусики на провокаційному фото У Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертвУ Білорусі розбився "дефіцитний" військовий літак: подробиці трагедії та імена жертв День святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу ЗимовогоДень святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу Зимового Подачка Путіну: навіщо в США захотіли скасувати санкції проти Північного потоку-2Подачка Путіну: навіщо в США захотіли скасувати санкції проти Північного потоку-2

Останні новини

10:50
Гороскоп на сьогодні 22 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: зустріч з половинкою та загрози
10:32
Експерт пояснив, чим загрожує владі Зеленського відставка Шмигаля Відео
10:05
"Стратити виродків": у Мережі закликають жорстко покарати сім'ю педофілів-логопедів з Одещини Відео
09:38
У моду на літо 2021 вриваються неймовірні солом'яні сумки Фото Відео
09:37
У Кремлі зробили заяву у відповідь на нові санкції США проти Північного потоку-2 Відео
Реклама
09:34
Україна може перемогти на Євробаченні-2021, але не ясно, що ми будемо з цим робити – Денис Путінцев
09:24
Змаганням "проросійських совків" і "патріотичних патріотів" виборця вже не візьмеш Погляд
08:52
У Путіна відреагували на санкції Зеленського проти Росії і ватажків "ЛДНР" Відео
08:26
Коронавірус в Україні послабив хватку, але жертв за минулу добу все ще сила-силенна Відео
07:46
"Українці у вишиванках бидло, а парад х**ня": скандалістку з Харкова виперли з роботи
07:45
Розпродаж в Steam: Cyberpunk 2077, "Відьмак 3" і багато іншого Відео
07:36
Гороскоп на завтра 23 травня 2021 року всіх знаків Зодіаку: кому загрожує фатальне знайомство
07:08
Нові міністри щомісяця: чи наважиться влада замінити прем'єра Погляд
06:32
Україні загрожують тарифні бунти: експерт назвав головну причину Відео
06:15
Політолог розкрив несподівану роль України у зустрічі Байдена і Путіна Відео
06:02
Удар по Порошенку: ексгенпрокурор пояснив несподіваний поворот у справі Медведчука Відео
05:34
Експерт розповів, як у США виступили проти Байдена і за Україну щодо СП-2 Відео
05:33
Чи загрожує Порошенку реальний вирок: аналітик дав прогноз Відео
05:05
З Днем святого Миколая 2021: привітання в прозі, вірші і картинки
04:22
Українцям пообіцяли тепло до +26°, але попередили про зливи з грозами Відео
Реклама
03:52
Українська гімнастка засвітила шикарні груди на пікантному фото
03:02
День святого Миколая 2021: не можна робити на Ніколу Зимового Відео
02:17
Експерт розповів, чи будуть наслідки "наїзду" Зеленського на Меркель і Макрона Відео
00:49
Ремастер культової Samorost став безплатним на всіх платформах Відео
00:19
Синоптик назвав найспекотніший місяць літа 2021 в Україні Відео
00:10
Продюсер озвучив сенс участі Go-A на Євробаченні і де взяти грошей на новий конкурс Відео
21 травня, п'ятниця
23:58
Холостяк 2021 12 випуск: кого вибрав Міша у фіналі проекту
23:54
Євробачення-2022: хто з артистів зобов'язаний поїхати на конкурс Відео
23:26
"План Б і План С": Разумков розповів, що робити Україні з Північним потоком-2 Відео
23:15
Експерт оцінив ймовірність "політичної перемоги" України на Євробаченні
23:09
Повний місяць у травні 2021: коли настане, що можна робити і як змінити життя Відео
23:02
США вдарили новими санкціями по Росії Відео
22:44
Чому ескалація між Палестиною та Ізраїлем була не останньою Погляд
22:37
Синоптики розповіли, чи слід чекати на "сюрпризи" від погоди на вихідних Відео
22:32
Чому "вишиванка-косовортка" Зеленського - далеко не останній привід для хейта - експерт Відео
21:58
Розмитнювати авто в Україні збираються через Дію Відео
21:57
Зеленський схвалив нові санкції: повний перелік юросіб, які потрапили під заборону Відео
21:38
Разумков зізнався, чому й досі не прищепився від коронавірусу Відео
21:11
Як Путін випадково врятував рейтинг Зеленського Погляд
21:03
Зеленський впровадив санкції проти "злодіїв у законі": хто потрапив до списку Відео
Реклама
21:02
День святого Миколая Весняного 22 травня: що робити в його свято в травні
20:55
Побиття поліцейського колегами у Дніпрі: ЗМІ дізналися про махінації зі звільненням Відео
20:05
OnePlus випустить розумний годинник в стилі Cyberpunk 2077 Відео
20:02
У столиці "героїня парковки" залізла на евакуатор і відбивалася від копів Відео
19:52
Українському немовляті зібрали 60 мільйонів на найдорожчі ліки у світі
19:32
США вимагатимуть "бонусів" від РФ за відмову від санкцій щодо Північного потоку-2 Погляд
19:06
У Росії загинули 10 робітників – головні подробиці та ключова причина Відео
19:05
Лавров вибухнув порівнянням США і країн Балтії з "гопниками" Відео
19:00
Пам'ятайте Clubhouse? Соцмережа запустила Android-версію програми в Україні
18:39
У Києві п'яна "вдрабадан" жінка протаранила авто, називаючись"полковником поліції"
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Продовжуючи переглядати glavred.info, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом , і погоджуєтеся c Політикою конфіденційності
Прийняти