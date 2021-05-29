У перший день життя відмовилася мати: немовля в пакеті знайдено на смітнику в Івано-Франківську

В Івано-Франківську на смітнику знайшли немовля в пакеті / Галка

Кричущий випадок стався в Івано-Франківську - там на вулиці Сухомлинського ввечері у п'ятницю, 28 травня, перехожі на смітнику знайшли новонароджену дитину. Немовля, від якого відмовився найрідніша людина на світі, госпіталізоване до обласної дитячої лікарні.

Очевидці розповіли, що дитина була з пуповиною. Її плач почув перехожий, який знайшов немовля на смітнику в пакеті, пише видання Галка.

У коментарі "Громадське. Карпати" поліція підтвердила інформацію про знайдену дитину.

"Повідомлення про малюка на лінію 102 надійшло від місцевого жителя. Він сказав, що почув плач у смітнику. Зараз поліція встановлює всі обставини події", - сказав прессекретар Нацполіції в Івано-Франківській області Христина Максимчак.

Немовля з переохолодженням госпіталізували до обласної дитячої лікарні. Поліція розшукує матір дитини.

читайте такожНе дихав 20 хвилин: під Києвом медики дивом врятували немовля після домашніх пологівРаніше в Харківській області поліція затримала жінку, яка намагалася вбити свою новонароджену дитину. Горе-мати кинула немовля у вигрібну яму на залізничному вокзалі.